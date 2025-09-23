Una trabajadora de Los Remedios gana un millón de euros con un 'rasca' de la ONCE

Una trabajadora de mediana edad del barrio sevillano de Los Remedios ha ganado un millón de euros al instante gracias a un boleto 'rasca platinum' de la ONCE. El afortunado cupón, vendido junto a una conocida churrería de una concurrida avenida del barrio, ha convertido a esta mujer en millonaria de la noche a la mañana, según ha comunicado la fundación mediante un comunicado oficial.

Antonio Velázquez, vendedor afiliado de la ONCE y responsable de distribuir el boleto premiado, ha relatado cómo la ganadora reaccionó con absoluta incredulidad ante la noticia. "Cuando vio los números y le dije que tenía un premio de un millón se puso como un manojo de nervios, no se lo podía creer. Entonces preguntó a dos o tres clientes que estaban allí: ¿La ONCE se está quedando conmigo?, les dijo, y le dijeron que no, que le había tocado un millón", ha explicado Velázquez.

Según detalla la fundación, la mujer se encontraba tan nerviosa tras conocer su fortuna que los presentes le aconsejaron llamar inmediatamente a un familiar. "Hablaron con su marido para que viniera y tampoco se lo creía", ha añadido el vendedor, quien también vivió el momento con especial emoción, compartiendo la alegría con clientes y vecinos del barrio.

Un punto de venta con suerte

El boleto millonario fue vendido el jueves de la semana pasada, y desde entonces Antonio no ha vuelto a tener contacto con la afortunada ganadora. No es la primera vez que este punto de venta reparte importantes premios en el barrio sevillano. En junio de 2024, el mismo vendedor distribuyó 350.000 euros en premios exactamente en la misma ubicación. "La verdad es que estoy muy contento", ha reconocido Velázquez.

El 'Rasca Platinum' es uno de los juegos de lotería instantánea más populares de la ONCE, ofreciendo la posibilidad de ganar importantes premios al momento. En este caso, la agraciada ha conseguido el máximo galardón posible: un millón de euros que sin duda cambiará significativamente su vida y la de su familia.