Casi 30 sevillanos al día se pasaron a la sanidad privada durante el 2024

La sanidad privada continúa ganando terreno en la provincia de Sevilla. Durante 2024, un total de 10.388 personas contrataron un seguro de salud, lo que representa una media cercana a 30 nuevas pólizas al día y un crecimiento del 22,8% respecto al año anterior. Con este incremento, ya son 522.976 los sevillanos que cuentan con cobertura médica privada, es decir, el 26,54% de la población provincial.

Este auge se enmarca en un contexto marcado por los colapsos puntuales en la atención primaria, el aumento de los tiempos de espera para especialistas en la sanidad pública y una creciente preocupación social por el acceso rápido y sin demoras a la atención médica, especialmente en consultas pediátricas, odontología y revisiones preventivas.

Cambio de perfil: más jóvenes y familias con hijos

Según varias corredurías de seguros consultadas, el perfil del nuevo asegurado ha evolucionado. Si bien tradicionalmente eran personas mayores o con enfermedades crónicas quienes más recurrían a este tipo de cobertura, en los últimos años ha crecido de forma notable la contratación entre jóvenes y familias con niños, interesados principalmente en acceder sin esperas a especialistas y servicios dentales, una cobertura que cada vez más seguros incluyen de serie.

En la última década, el número de pólizas de salud en Sevilla ha aumentado en 159.288 contratos, con la pandemia del Covid-19 como punto de inflexión. Sólo en 2020 se registraron 27.324 nuevas altas, y desde entonces, otras 49.603 personas han optado por complementar (o sustituir) la sanidad pública con servicios privados.

De hecho, el crecimiento sostenido de los seguros médicos privados en Sevilla no sólo se refleja en las cifras de contratación, sino también en la intensa actividad inversora de los grandes grupos hospitalarios que operan en la provincia. El dinamismo del sector privado se evidencia en la ampliación de infraestructuras, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de servicios asistenciales avanzados, una estrategia impulsada, en gran medida, por el aumento de la demanda de asegurados.

Sanidad privada en expansión

Al igual que para el aumento de pólizas, el contexto postpandemia también ha sido clave para este auge. En este escenario, la sanidad privada ha ganado un peso considerable en la estructura hospitalaria de la provincia. De los hospitales existentes en Sevilla, diez son privados, lo que representa el 45,8% de la oferta hospitalaria total. Se trata de centros de referencia integrados en grandes grupos como Quirónsalud, Vithas y Viamed, todos ellos con más de un centenar de camas de hospitalización, según recoge el Catálogo Nacional de Hospitales de 2024 del Ministerio de Sanidad.

Aunque la sanidad pública sigue teniendo una mayor capacidad de hospitalización, con trece hospitales generales distribuidos por la capital y la provincia, el sector privado gestiona ya cerca del 20% de las camas hospitalarias en Sevilla, con 919 plazas del total de 4.464 disponibles en toda la provincia. Esta proporción, que se encuentra en ascenso, no es despreciable y revela el creciente protagonismo del sector privado en la cobertura asistencial.

Entre todos, el Hospital Vithas Sevilla lidera en número de camas privadas, con 148 plazas, seguido muy de cerca por Quirónsalud Sagrado Corazón (147 camas) y Quirónsalud Infanta Luisa (139). Les siguen el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz (105 camas), el Hospital San Agustín (93) y el Hospital Fátima (73). Otros centros relevantes como el San Juan de Dios de Sevilla, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el Materno-Infantil de Quirónsalud completan la oferta privada, todos con estructuras consolidadas y en continuo proceso de modernización.

Entretanto, este fenómeno no es exclusivo de Sevilla. Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento en número de asegurados, solo por detrás de Cataluña y Madrid. Desde el inicio de la pandemia, se han firmado en la comunidad más de 280.000 nuevas pólizas. A nivel nacional, ya son 12,6 millones de personas las que cuentan con un seguro médico privado en España, lo que implica que una de cada cuatro personas recurre al sistema privado para su atención sanitaria.

Desde Unespa, la Asociación Empresarial del Seguro, se destaca que la sanidad privada no compite con la pública, sino que la complementa. “Los seguros médicos tienen éxito porque ofrecen acceso ágil a especialistas, tratamientos innovadores, cobertura bucodental y asistencia en el extranjero, todo a precios competitivos”, señala la patronal, que insiste en que el uso del seguro privado reduce la presión sobre los centros públicos.

Un beneficio también para las empresas

Otro factor clave que impulsa el crecimiento de este sector es la incorporación del seguro médico como beneficio social en las empresas. Cada vez más compañías lo incluyen en sus planes retributivos para atraer y fidelizar talento. "El seguro de salud es uno de los beneficios más valorados por los trabajadores. Además de mejorar el bienestar de la plantilla, contribuye a reducir el absentismo laboral", explica Unespa.

La organización también subraya que los pacientes que utilizan de forma habitual la sanidad privada establecen vínculos estables con los profesionales y centros donde son atendidos, favoreciendo una atención más personalizada y continuada.

El auge de los seguros de salud supone también, según el sector, un importante ahorro para las arcas públicas. "Las personas con seguro privado no consumen recursos del sistema público, aunque tienen derecho a hacerlo. Esto alivia la carga de trabajo de hospitales y centros de salud públicos y reduce los costes para la Administración", concluye Unespa.

Con un crecimiento sostenido durante la última década y cifras récord en 2024, la sanidad privada se consolida como una alternativa cada vez más valorada por los sevillanos, en una tendencia que parece lejos de tocar techo.