Los premios a los antiguos alumnos de la US: De la sastrería virtual a la gestión de Google

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla (Alumni US) entregó ayer los galardones de la primera edición de sus premios a Pilar Manchón y a los creadores de los proyectos empresariales con impacto social Bund y Escuelas Visuales.

El premio Alumni US Novel Emprendedor recayó en el proyecto Bund, una iniciativa emprendedora de Álvaro García de Tiedra González y Carlos Soria Astorga. Este proyecto se centra en una sastrería a medida en el panorama on line. En esta misma categoría, el accésit fue para Pedro Piñar Filpo, por Foodyt, un proyecto dedicado al desarrollo de software para el sector de la hostelería. Estos premios fueron entregados por el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro.

Por su parte, Miriam Reyes Oliva fue galardonada con el Premio Alumni US Impacto Social de la Fundación La Caixa por su proyecto Escuelas Visuales. Esta iniciativa se centra en el estudio y el desarrollo de herramientas visuales para el aprendizaje de estudiantes con necesidades específicas. En esta misma categoría también se reconoció la trayectoria profesional del arquitecto Carlos Vázquez Gardón con un accésit. La entrega de estos galardones le correspondió a la directora territorial de CaixaBank, María Jesús Catalá.

El último premio de la noche, el honorífico, que fue entregado por Alfonso Guerra, presidente de honor de Alumni US, recayó en Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Google y egresada de la US, quien actualmente reside en California. La vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica de la US, Carmen Barroso, recogió el premio en su nombre. Se contó con la presencia e intervención de Pilar Manchón por videoconferencia.

Una gala con actuación flamenca

La entrega de la primera edición de los Premios Alumni US se celebró en el Auditorio CaixaForum Sevilla, donde se contó con la presencia de miembros de la comunidad universitaria, egresados de la Hispalense y otras personalidades.

La gala estuvo conducida por Patricia García Mahamud, antigua alumna de la US y directora de comunicación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). María Jesús Catalá fue la encargada de abrir el acto y el rector de cerrar la gala, en la que también se contó con la participación de Alfonso Guerra.

La celebración estuvo amenizada con las actuaciones musicales del cantaor flamenco Eduardo Hidalgo, también profesor de Ingeniería de Telecomunicaciones de la US, y del sevillano Jorge Naranjo, músico, guionista y realizador.

Más de 1.700 egresados de la Hispalense pertenecen ya a la comunidad de la asociación de antiguos alumnos de la US, con la que se aspira a fomentar una relación continuada entre la institución y todos sus titulados, al tiempo que sirve como mecanismo de conexión con la sociedad.

Entidades colaboradoras

Alumni cuenta con la Obra Social La Caixa como entidad colaboradora principal. Otras entidades que también participan en sus proyectos son la Fundación Cajasol, Coca Cola y el Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Además, la Fundación Konecta y Fundación RES figuran como empresas colaboradoras.

Esta iniciativa se basa en la creencia de que los egresados son la mejor carta de presentación de la US: en ellos conviven la riqueza de lo aprendido en sus aulas con la experiencia forjada en sus distintas etapas de vida. Por ello, el objetivo del programa Alumni es ofrecerles un amplio abanico de servicios y redes de contactos que les acompañe en su desarrollo personal y profesional.

Entre los alumnis más destacados se encuentran excelentes investigadores, importantes empresarios, deportistas,artistas y numerosos políticos.