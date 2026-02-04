Premios y experiencias por pedalear en Sevilla

Un ciclista se protege de la lluvia con una capucha a su paso por la Alameda de Hércules.

La iniciativa puesta en marcha a finales del pasado año por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para fomentar formas de desplazamientos sostenibles entre la población, introduciendo como incentivo la obtención de premios por los ciudadanos que opten por modos sostenibles para desplazarse, sigue sumando entidades colaboradoras.

En concreto, este proyecto consiste en el empleo de una aplicación móvil con capacidad para medir los desplazamientos a pie, en bici, en patinete o en autobús de sus usuarios con la finalidad de superar unos retos que pueden canjearse por distintos premios. Este programa de incentivos cuenta con financiación de los Fondos Next Generation (Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia) en el marco de las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana a la agrupación de municipios integrada por Sevilla, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y La Rinconada, para la implantación de zonas de bajas emisiones (orden TMA/892/2021, de 17 de agosto de 2021).

Para el desarrollo de esta novedosa acción, bautizada como Sevilla Sostenible, Urbanismo ha contratado a la empresa Ciclogreen Move and Win, encargada del desarrollo de esta aplicación y de extender su uso entre la mayor población posible con la colaboración de entidades y organizaciones que se adhieran a esta iniciativa municipal, promoviendo para ello el uso de la aplicación móvil entre sus diversos públicos.

Como resultado de este trabajo de captación, diez organizaciones han mostrado ya su interés por participar en esta iniciativa y colaboran activamente en la actualidad con el Ayuntamiento de Sevilla, fomentando entre sus usuarios modos de transporte sostenibles en los desplazamientos a sus respectivos centros de actividad. Estos movimientos quedan registrados en la app de modo que pueden canjearse después por premios y experiencias.

Una mujer en bicicleta por el puente de San Telmo. / Eduardo Briones / E.P.

Entre estas diez entidades figuran la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Loyola, así como las empresas con presencia en Sevilla Iturri, Horse (Renault), Elmya, Carrefour, Admiral Seguros y, Ghenova. La última entidad en sumarse a este sugestivo programa de incentivos en pro de la movilidad sostenible ha sido el Real Betis Balompié.

En concreto, a través de su plataforma Forever Green, el club de fútbol sevillano ofrece a los ganadores de los retos planteados en la aplicación móvil desarrollada por Ciclogreen, premios como camisetas oficiales, bufandas y encuentros con jugadores del equipo.

Entre todas las organizaciones participantes se han logrado recorrer por el momento más de 35.000 kilómetros de forma sostenible, lo que equivale a un ahorro de más de 4,3 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Estos resultados, obtenidos en escasamente un mes de funcionamiento de la aplicación móvil desarrollada, ponen de relieve lo oportuno de esta nueva acción municipal en la mejora del medio ambiente mediante el empleo de medios de transporte alternativos al vehículo propio. En este sentido, la protección y defensa del medio ambiente, entendiendo los beneficios que ello tiene también para la salud de las personas, es uno de los objetivos primordiales del consistorio sevillano que, en esta línea, viene desarrollando distintas estrategias para hacer de Sevilla una ciudad cada día más saludable.