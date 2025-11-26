Premios Wonnow 2025: La cordobesa Lucía García, alumna de la US, premiada entre las mejores estudiantes STEM de España

La estudiante cordobesa Lucía García se encuentra entre las 16 mejores alumnas de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de España, según el reconocimiento otorgado por CaixaBank y Microsoft a través de los Premios Wonnow 2025. García, que ha cursado el doble Grado en Ingeniería Informática y Tecnologías Informáticas y Matemáticas en la Universidad de Sevilla, representa un ejemplo de talento femenino en disciplinas donde, a pesar de los avances, las mujeres siguen siendo minoría en las aulas universitarias españolas.

Esta octava edición de los galardones, que buscan promover la igualdad de género en ámbitos científico-tecnológicos, ha mantenido su nivel de participación con 1.080 candidatas procedentes de diversas universidades del territorio nacional. Desde su creación en 2018, un total de 5.922 estudiantes han presentado sus candidaturas, lo que demuestra la consolidación de esta iniciativa en el panorama universitario. La ceremonia de entrega se celebró en la oficina all in one de CaixaBank en Barcelona, con la presencia destacada del consejero delegado de la entidad bancaria, Gonzalo Gortázar, y el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo.

La brecha de género en las disciplinas STEM

Durante el acto, Gonzalo Gortázar puso en valor la importancia de estos reconocimientos para visibilizar el talento femenino en carreras donde su presencia sigue siendo reducida. El consejero delegado de CaixaBank destacó que las premiadas son "el mejor ejemplo para las futuras universitarias científicas y tecnológicas" y señaló con orgullo que "más de un tercio de las premiadas en ediciones anteriores de los Premios Wonnow forman parte de nuestro equipo", evidenciando el compromiso de la entidad con la incorporación de talento femenino en su plantilla.

Por su parte, Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, subrayó la necesidad urgente de abordar la brecha de género en el sector tecnológico. "Actualmente, solo el 29,8% de las personas ocupadas en el sector TIC en España son mujeres, y en el ámbito de la inteligencia artificial este porcentaje desciende al 23%", explicó Salcedo, quien añadió que "apostar por el talento femenino en STEM no solo es una cuestión de equidad, sino también de competitividad y futuro para España".

Evolución de la presencia femenina en carreras técnicas

Según refleja el estudio Científicas en cifras 2025, elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la presencia de mujeres en estudios de Ingeniería y Arquitectura para el curso actual 2024-2025 se sitúa en el 28,1% del total de matriculados. Aunque esta cifra representa un avance respecto al 25,6% registrado hace una década, en el curso 2014-2015, todavía está lejos de alcanzar la paridad con sus compañeros varones.

Este desequilibrio persistente justifica la relevancia de iniciativas como los Premios Wonnow, que no solo reconocen la excelencia académica de las estudiantes, sino que también contribuyen a visibilizar referentes femeninos en campos científicos y tecnológicos. El caso de Lucía García, con su formación en un exigente doble grado que combina ingeniería informática y matemáticas, representa el perfil de talento que el mercado laboral demanda cada vez con mayor intensidad.

El impacto de los Premios Wonnow en la trayectoria profesional

Los Premios Wonnow han demostrado tener un efecto catalizador en la carrera profesional de las galardonadas. Además del reconocimiento público, las premiadas tienen acceso a oportunidades laborales en empresas tecnológicas de primer nivel, como demuestra el dato aportado por Gortázar sobre la incorporación de antiguas ganadoras a la plantilla de CaixaBank. En un sector donde el talento es altamente disputado, este tipo de reconocimientos sirven como puente entre la excelencia académica y las primeras experiencias profesionales.

Para Lucía García, este premio supone un respaldo a años de esfuerzo académico en una de las combinaciones de estudios más exigentes del panorama universitario español. El doble grado cursado en la Universidad de Sevilla combina disciplinas fundamentales para abordar los retos tecnológicos actuales, desde el desarrollo de software hasta el análisis de datos complejos mediante herramientas matemáticas avanzadas.

¿Qué son las carreras STEM?

Las carreras STEM, acrónimo que proviene del inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics, engloban un conjunto de disciplinas académicas centradas en el conocimiento científico, tecnológico, ingenieril y matemático. En España, estas titulaciones han ganado protagonismo en la última década debido a su elevada empleabilidad y a la creciente demanda de profesionales cualificados en estos ámbitos por parte del tejido empresarial.

La importancia estratégica de estas disciplinas para el desarrollo económico y social del país contrasta con la persistente brecha de género que se observa en ellas. Iniciativas como los Premios Wonnow buscan precisamente corregir este desequilibrio histórico fomentando la incorporación del talento femenino a sectores tradicionalmente masculinizados.

¿Por qué es importante fomentar la participación femenina en áreas tecnológicas?

La diversidad en equipos tecnológicos no es solo una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia y competitividad. Diversos estudios han demostrado que los equipos diversos generan soluciones más innovadoras y adaptadas a las necesidades de toda la población. Como señaló Paco Salcedo durante la entrega de premios, "es fundamental que la inteligencia artificial y la tecnología sean inclusivas y no entiendan de género, porque solo así podremos construir soluciones que respondan a las necesidades de toda la sociedad".

El caso de Lucía García y sus compañeras premiadas ejemplifica cómo el talento femenino está presente en las aulas de ciencias e ingenierías, aunque todavía en minoría. Su reconocimiento contribuye a normalizar la presencia de mujeres en estos campos y a crear referentes para las nuevas generaciones, estableciendo un círculo virtuoso que poco a poco va equilibrando la balanza.

Los Premios Wonnow cumplen así una doble función: reconocer la excelencia de quienes ya han apostado por estas carreras y motivar a futuras estudiantes a considerar estas opciones académicas. Con cada nueva edición, CaixaBank y Microsoft refuerzan su compromiso con la igualdad de oportunidades en el ámbito científico-tecnológico, un sector estratégico para el desarrollo económico y social de España en la era digital.