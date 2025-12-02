Un preso de Sevilla-I amenaza e intenta agredir a los funcionarios con una barra de hierro

La Central Sindical Independiente de Funcionarios CSIF ha informado de que ayer lunes se produjo un grave altercado en el módulo 53 del Centro Penitenciario Sevilla-I. Entorno a las 11:00 horas de la mañana, horario en que la población reclusa disfruta de horas de patio, el interno protagonista golpea violentamente el rastrillo de separación mientras grita “sacadme de aquí hijos de puta, sois unas perras, os voy a reventar como no me saquéis al polideportivo”.

El funcionario de servicio en el módulo citado entabla conversación con el interno en un intento de desescalar la situación ante su creciente agresividad. El interno lejos de deponer su actitud continúa con insultos y amenazas mientras sale corriendo hacia el comedor. El funcionario de servicio, en un nuevo intento de desescalar la situación y restaurar la normalidad regimental, le insta a salir del Departamento, a lo que el interno reseñado responde que “una maricona como tú no me saca de aquí; hacen falta cien hombres de verdad para sacarme de mi patio”.

Personado en el departamento el Jefe de Servicios con otros funcionarios en apoyo del compañero encargado del módulo, el interno accede al gimnasio del departamento de manera fortuita de donde sale con una larga barra de hierro, intentando agredir salvajemente a los funcionarios presentes en el patio mientras grita “a la primera perra que se me acerque lo reviento" (sic). Finalmente, tras un lapso de tiempo, los funcionarios consiguen que el interno deponga su violenta actitud y suelte la barra con la que continuaba amenazando a los compañeros de servicio.

Desde CSIF han trasladado, en primer lugar, a los funcionarios de la plantilla del Centro Penitenciario Sevilla-I su "reconocimiento y admiración por su calidad profesional, poniendo en valor su trabajo, profesionalidad, pericia y esfuerzo en una situación de claro peligro".

Desde CSIF exigen la inmediata conducción del interno protagonista del incidente, y añaden que lejos de ser hechos aislados los graves altercados y las agresiones a los funcionarios de prisiones "se han convertido en una constante en las cárceles españoles ante la pasividad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias". El sindicato reclama al Ministerio del Interior, al Gobierno y al conjunto de formaciones políticas el reconocimiento de la "condición de agentes de la utoridad; una actualización y modernización de los medios coercitivos acorde al siglo XXI que eviten lesiones a los profesionales penitenciarios; el aumento del personal de las plantillas penitenciarias acorde a las necesidades reales de los Centros Penitenciarios; y la justa equiparación salarial con los compañeros penitenciarios de Cataluña y País Vasco".