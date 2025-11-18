El problema de la carga y descarga en Sevilla son los horarios dispares, el aparcamiento ilegal y la falta de espacio

La capital andaluza tiene un problema con la distribución de mercancías, sobre todo en la zona centro, que el Ayuntamiento de Sevilla admite y está dispuesto a solucionar porque del abastecimiento de mercancías depende que la ciudad funcione y que los ciudadanos y empresas tengan calidad de vida. Para lograr este objetivo, Sevilla cuenta con el primer diagnóstico de la situación de la carga y descarga de mercancías elaborado por la asociación de fabricantes y distribuidores (AECOC).

El estudio analiza las rutas para la carga y descarga en el centro de Sevilla porque aquí radica el 34% de los comercios de la ciudad y sus establecimientos reciben el 40% de todas las mercancías.

La ciudad se mira en Málaga, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife como ejemplos de buena organización eficiente, sostenible y moderna en la distribución urbana de mercancías, destaca Tomás González, presidente de la comisión de movilidad de la patronal de empresarios (CES), que ha impulsado esta iniciativa y ha trabajado a fondo con AECOC.

Álvaro Pimentel, María Tena (AECOC), Tomás González (CES) y José Carlos Espeso (AECOC) tras la presentación del diagnóstico en la Fundación Caja Rural del Sur. / A. S.A.

El análisis se ha realizado con más de 1.200 aportaciones de comercios, conductores y ciudadanos. Presentado este martes por José Carlos Espeso, gerente de movilidad y distribución de AEOC, en la la Fundación Caja Rutal del Sur, concluye que en las cinco principales rutas de mercancías de la zona centro de Sevilla hay horarios de acceso dispares (actualmente hay más de 12 franjas horarias diferentes para el reparto), aparcamiento irregular y se necesita más espacio para esta actividad, por lo que el plan de acción urgente pasa por unificar horarios de la carga y descarga, ampliar estas zonas y controlar la ocupación irregular.

En este sentido, AEOC ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que ordene las solicitudes de acceso para realizar la carga y descarga de forma digital para que no haya más de 12 franjas horarias para el reparto, y que digitalice los cortes de calles por eventos para que transportistas puedan consultar restricciones y desvíos con antelación.

“Estas actuaciones, junto con el impulso de tecnologías y prácticas de reparto más sostenibles, permitirán a Sevilla avanzar hacia un modelo de distribución urbano más eficiente, sostenible y que mejore la calidad de vida de la ciudadanía”, concluyó José Carlos Espeso.

La mayoría de residentes del casco antiguo ve positiva la descarga nocturna

Otra recomendación, reclamada por el sector agroalimentario, es ampliar el horario de descarga a horas nocturnas (en horarios no comerciales desde las 6:00 de la mañana), siempre que no se cause ruido que moleste a los vecinos, subraya por parte del Ayuntamiento el delegado de Movilidad Álvaro Pimentel. Esta actividad nocturna está avalada por los ciudadanos: el 77% de los encuestados residentes del casco antiguo considera positiva la descarga nocturna para reducir congestión y emisiones. Las empresas del sector consideran "imprescindible" la descarga nocturna.

El debate de AECOC con empresas del sector de la logística y el transporte. / A.S.A.

Otra clave es la digitalización tanto de las autorizaciones para carga y descarga de mercancías como de los cortes de calles. AEOC ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que elabore un plan director o una ordenanza que regule la distribución de mercancías. Las empresas tienen el reto de digitalizarse, ya que solo el 20% lo ha hecho. AECOC recomienda la aprobación de una ordenanza municipal de distribución urbana de mercancías que incluya esta digitalización, unifique la normativa vigente, y amplíe horarios de carga y descarga para descongestionar las horas punta.

El plan de acción incluye renovar el parque de vehículos de distribución de mercancías con vehículos eléctricos (no contaminantes). Sevilla capital ha registrado un crecimiento del 12% de camiones y del 18% de furgonetas de combustible alternativo en el último año, impulsando la sostenibilidad en el transporte urbano. Espeso recalca que estos datos confirman que "Sevilla cuenta con una base sólida para avanzar hacia un modelo más ordenado y eficiente, pero también reflejan la necesidad de adoptar soluciones innovadoras para hacer frente a la creciente demanda logística”.

Y explorar un reparto no domiciliario, dado que el 68% de los ciudadanos consultados cuentan con una red de recogida de paquetes fuera del domicilio. La mayoría de los que disponen de taquillas de conveniencia ya las utilizan, mientras que casi la mitad de los que no, las emplearía si estuvieran disponibles.

El delegado Pimentel calificó de "muy interesante y consistente" este estudio y aseguró que el Ayuntamiento "cambiará lo que haya que cambiar" para mejorar la distribución urbana de mercancías y que para eso trabajará en una hoja de ruta para llevarlo a cabo. "Mejorar la entrega de mercancías es sinónimo de menos tráfico, menos emisiones, menos ruido y más seguridad para peatones y comerciantes. Por eso este trabajo no acaba con la presentación del informe: lo inicia. Contaremos con la participación continua del sector privado, de las asociaciones empresariales y de los distritos para priorizar actuaciones y evaluar su impacto”, ha declarado.

María Tena, directora de logística y transporte de AEOC, explicó que la entidad firmó en enero un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla para hacer mejor las cosas en distribución urbana de mercancías, que en abril se contrastó el diagnóstico inicial con la demanda del sector de distribución urbana de mercancías y que este martes se ha conocido el resultado de ese diagnóstico que anticipa la necesidad de un plan para desarrollarlo.

Las rutas de mercancías del casco antiguo

Las rutas disgnosticadas en el casco antiguo son Alemanes-Plaza del Triunfo-Mateos Gago, Encarnación (setas), calle Feria, Alameda y Plaza Nueva y entorno. Todas comparten el horario desigual y el aparcamiento irregular, salvo Alemanes-Plaza del Triunfo-Mateos Gago. Las más afectadas por la ocupación irregular son la zona de Alameda, Encarnación y Plaza Nueva.

Por número de establecimientos comerciales y de hostelería, Encarnación es la más concurrida (mñas de 70), seguida por la Alameda (65), Alemanes-Plaza del Triunfo-Mateos Gago (40), Plaza Nueva y entorno (34) y calle Feria (27).