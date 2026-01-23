Las productividades de la Policía Local de Sevilla tendrán un compromiso de pago

El reglamento de la Policía Local de Sevilla incluirá un compromiso de pago de las productividades y el procedimiento de abono de las mismas. De esta forma se evitarán situaciones como las del año pasado, cuando la plantilla trabajó un buen número de fines de semana y festivos a crédito, teniendo que aprobar el Pleno del Ayuntamiento el pago de las productividades y servicios extraordinarios y levantando el reparo de la Intervención municipal, que se opone firmemente a este sistema de remuneración.

De hecho, los agentes llegaron al plan de Navidad con muchos meses de productividad sin cobrar, lo que sin duda repercutió en la negativa a hacer más horas extras que desembocó en el conflicto que estuvo a punto de dejar la ciudad sin policías durante los días más señalados de las fiestas navideñas. Sigue habiendo policías que no han cobrado por su trabajo durante la cumbre de la ONU y, peor aún, durante la final de la Europa League del año 2022, celebrada en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y que enfrentó al Glasgow Rangers y al Eintracht de Fráncfort.

Si se aprueba el reglamento que se está negociando ya con los sindicatos, las compensaciones por servicios en festivos, jornadas voluntarias y grandes eventos como la Maratón o las elecciones contarán con un compromiso de pago. El reglamento también detallará el funcionamiento de los planes estacionales, que son los de Navidad, Semana Santa y Feria, incluyendo sus condiciones económicas y otros planes especiales que pudieran surgir. Así figura en el borrador de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y el reglamento de la Policía Local, al que ha tenido acceso este periódico.

En cuanto a las jornadas laborales, los tipos de jornada según el ámbito funcional del puesto discriminarán entre el personal de vía pública y de no vía pública. En este último caso, se reconocerán matices funcionales para diferenciar la labor puramente administrativa de otras funciones especializadas que no conlleven el trabajo en la calle. La jornada se ajustará conforme a la estructura jerárquica del cuerpo, que se divide en tres escalas: la técnica, la ejecutiva y la básica.

La propuesta de la RPT recoge una estructura en cuatro grandes áreas funcionales, que dependen todas ellas directamente del jefe de la Policía Local. La primera de estas áreas es la de la Jefatura, en la que están las siguientes unidades: Secretaría Técnica, Comunicación, Agente Tutor, Expedientes disciplinarios, Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) y Grupo de Apoyo a Territoriales (GAT). En el área de Gestión están la Escuela de la Policía, la sección de Administración, el Registro, Armamento, Apoyo Tecnológico y Servicio Técnico. De la escuela dependen los monitores viales. En Administración están el almacén, la intervención y el vestuario, así como mantenimiento de vehículos. El departamento de Informático se encuadra dentro de la unidad de Apoyo Tecnológico.

La tercera de las áreas es la que se llama Centralizada y en ella están las unidades más numerosas. De Servicios Generales dependen el Centro de Control y Planificación de Servicios (con Operaciones, Recursos Humanos y la Inspección de Servicio y Personal). Las unidades centrales son las de Tráfico (Motoristas y Vehículos), la Policía Turístico, Seguridad (Escoltas y Vigilancia de Edificios) y la Policía Judicial (Siniestros viales y Alcoholemia, Inspección de Guardia, Fiscal, Diana e Informes).

La cuarta gran macrounidad es la de los distritos. La RPT la llama Área de Territoriales y en cada una de ellas habría motos, patrulleros y oficina de documentación. Se dividen a su vez en cuatro grandes grupos: norte (Distrito Macarena), sur (distritos Sur, Bellavista y Nervión), este (distritos Este y Cerro-Amate) y oeste (distritos Centro, Triana, Los Remedios y San Pablo). En este primer borrador del nuevo organigrama de la Policía Local no se refleja cuántos agentes deben ir destinados a cada unidad.

En cuanto a la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT), el Ayuntamiento se compromete "bajo el marco presupuestario de la Jefatura, a proponer una adecuación retributiva que guarde proporcionalidad con las funciones y responsabilidades asignadas en la nueva RPT". La propuesta del anexo al reglamento se organiza en cinco bloques técnicos, "que buscan agilizar la operatividad y los derechos del Cuerpo". El primer bloque es el de organización, estructura y funciones, que define el esqueleto del cuerpo y cómo se distribuye la autoridad, recogiendo unas disposiciones generales, un modelo de gestión, la jerarquía y el mando y una provisión de puestos. Se establecen aquí las reglas para concursos de méritos, libre designación, comisiones de servicio y el uso de comunicaciones electrónicas.

El bloque II es el de la jornada laboral y el régimen retributivo, donde se recogen las compensaciones y productividades. El bloque III es el régimen estatutario y la carrera profesional. Se centra en los derechos, deberes y la progresión del agente dentro del cuerpo. El bloque IV es el de los medios materiales y régimen disciplinario y regula la uniformidad, el armamento y los vehículos. El bloque V es el de las relaciones institucionales y honores, que define la representación pública y los reconocimientos como las condecoraciones y los canales oficiales de comunicación, el uso de redes sociales y normas sobre la imagen personal de los agentes.