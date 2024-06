Profesores de la US exigen la dimisión del rector por el desalojo de los estudiantes pro Gaza

La Red Sindical Universitaria de Andalucía (Red-us), único sindicato formado exclusivamente por profesores de la Universidad de Sevilla (US), ha emitido un comunicado a raíz de la intervención policial contra los estudiantes que protestaban por el genocidio de Palestina. En él, exige la dimisión inmediata del rector de la US, Miguel Ángel Castro. A juicio de estos profesores, por primera vez en democracia un rector de la Hispalense ha pedido a la policía que entre en el recinto universitario para disolver una protesta política. Según los docentes, lo ha hecho para silenciar a un grupo estudiantil preocupado por los derechos humanos que protestaba contra el asesinato de casi 40.000 personas en Palestina.

"Una decisión de esta envergadura histórica y moral resulta difícil de entender. Seguramente, ha influido el hecho de que este grupo de estudiantes exigiera al rector que se sume a otras universidades españolas cancelando toda colaboración con universidades israelíes mientras siga el genocidio. Desviar la atención contra el estudiantado ayuda a ocultar su propia responsabilidad", afirman en el comunicado. Debe recordarse que la US ya rompió las vinculaciones que mantiene con instituciones académicas judías y centros de investigación de aquel país.

Reds-us indica que "también es probable que haya influido la inmediata celebración de un acto para premiar a un antiguo presidente del Gobierno a quien Castro parece deberle mucho y que podría quedar empañado por las protestas estudiantiles". Con esta apelación se refieren al nombramiento que recibirá Felipe González este jueves como alumni de honor de la US.

"Un gesto indigno y manipulador"

"Sea cual sea el motivo inconfesable, como miembros de la comunidad universitaria nos resulta especialmente inaceptable el comunicado del rector recibido en el que justifica sus actos represivos. En este escrito cita, literalmente, 'la acampada establecida en el jardín' y 'la ocupación de nuestros espacios' del Rectorado y nuestro Campus de Humanidades en las últimas semanas. El comunicado lo envía la vicerrectora de PDI y/o el vicerrector de investigación", explican.

Los profesores contestan a este escrito. "En primer lugar, en un gesto indigno y manipulador insinúa que no se trataba de estudiantes sino de un grupo de personas. Es falso. La acampada y la ocupación han sido protagonizadas esencialmente por jóvenes estudiantes de nuestra universidad sin perjuicio de que ocasionalmente hayan podido contar con el apoyo de otras personas. Son estudiantes, aunque el Rector no quiera reconocerlo", afirman.

"En segundo lugar, en dicho comunicado no hace referencia a Palestina, sino a la acampada, como si el estudiantado hubiera hecho una acampada sin ningún motivo", añaden esta queja en el que también critican la apropiación de espacios. "El Rectorado se apropia de los espacios, al atribuir la exclusividad de 'su' edificio central, 'su' Rectorado y 'su' Campus de Humanidades, como si el estudiantado no fuera miembro de 'su' comunidad universitaria".

"Cruza todas las líneas rojas"

"Con este comunicado, el rector cruza todas las líneas rojas, pues asume que el derecho a no ser molestado prevalece sobre el derecho a protestar, lo que sitúa al equipo rectoral en una línea de ultraderecha y fascista, donde la única opción es seguir adelante como si no pasara nada; este empuje ciego hacia delante ignora la mayor, que es el genocidio que Israel comete en Gaza y la necesidad urgente e imperiosa de romper relaciones con las instituciones israelíes, a riesgo de que la propia US pueda ser juzgada como cómplice en el delito de genocidio, que ahora estudia la Corte Internacional de Justicia", aseveran.

"El rector se muestra orgulloso de llamar a la Policía Nacional para que expulse de manera violenta a sus estudiantes de su universidad, por un intento de ocupación, por lo que rompe la línea autonómica y democrática que esta institución siempre ha tenido", apostillan.

El sufragio universal

"Es el propio rector el que ha cerrado a cal y canto los edificios de la Fábrica de Tabacos, al impedir la celebración de exámenes y otras actividades académicas. Al rector no le importan las actividades académicas, que tampoco se veían alteradas por las protestas. De hecho, cotidianamente este rector haentregado ese edificio a masas de turistas. Esto último, curiosamente, no le preocupa ni para el buen funcionamiento del uso académico del edificio ni por los desperfectos que este uso indiscriminado sí que produce en un Bien de Interés Cultural", abunda el comunicado.

El final del escrito de Red-US se refiere al polémico asunto del sufragio universal: "En definitiva, tenemos un rector que nunca ha querido someterse a sufragio universal, represor hasta niveles que no se veían desde el franquismo, con un concepto patrimonial de la universidad y que no da la talla para el cargo que ocupa. Por eso, Red-US exige su inmediata dimisión".