Protesta de padres y alumnos de un colegio de Sevilla por el calor en las aulas y la falta de climatización

Alumnos y padres del colegio público Borbolla, en el barrio de Nervión, han convocado una protesta el próximo lunes, a las 9:00 horas, en la puerta del centro en señal de protesta para reclamar unas "instalaciones dignas" para el centro educativo, con especial énfasis en la necesidad de contar con una "temperatura adecuada en las aulas". Situación por la que este viernes, y cómo posibilitó la Consejería de Desarrollo Educativo, muchos padres han acudido a partir de las 12:00 horas a recoger a sus hijos al centro para evitar las horas de más calor en el centro.

La comunidad educativa del CEIP Brobolla denuncia que, "mientras las empresas y comercios trabajan con el aire acondicionado a pleno rendimiento, los estudiantes se ven obligados a soportar condiciones poco propicias para el aprendizaje". Asimismo, destacan que "nadie aceptaría trabajar en circunstancias similares y que tanto el profesorado como el alumnado merecen un entorno educativo de calidad".

Los organizadores de la manifestación han solicitado a los asistentes que acudan con carteles de protesta y pulverizadores de agua, dado el deficiente estado de la instalación eléctrica del centro, que imposibilita el uso de otros medios para combatir el calor. La comunidad educativa reivindica una educación pública digna y de calidad para todos los estudiantes.

"Un parche"

Mientras tanto, la plataforma de familias y AMPA, Escuelas de Calor, asegura que medidas como que el alumnado salga de los centros educativos a las 12:00 horas para evitar los picos más altos de calor "son un parche y no una solución", al entender que la única fórmula real es aplicar la Ley de Bioclimatización aprobada por unanimidad por el Parlamento.

Según ha explicado a EFE una portavoz de la plataforma, Teresa Pablo, medidas como la planteada para salir antes de clase "no son una solución, y lo es aún menos para las familias que, por problemas de conciliación, no podrán recogerles en el colegio", ha señalado.

Por ello, enfatiza que "la única solución es aplicar la Ley de Bioclimatizacion e ir transformando poco a poco las infraestructuras educativas en Andalucía", ya que esta primera ola de calor de final de curso "deja al descubierto la chapuza de la refrigeración adiabática", instalada en el colegio, que en el caso de los centros de primaria tiene que ser mantenida por los ayuntamientos.

Pablo ha señalado que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) ha enviado una carta a los equipos directivos de los colegios e institutos con adiabática instándoles a hacer el mantenimiento de las instalaciones, "y avisa del peligro de legionela de no hacerlo, pero no se hace cargo del coste económico que ello conlleva", de modo que "los consejos escolares de los centros aceptan impotentes no tener recursos para este mantenimiento".

De esta forma, en los centros afectados no se está usando la refrigeración, porque "nadie parece haber pensado en las características de una refrigeración que los expertos consideran inadecuada para este uso por estar más indicada para uso industrial", y que "sin el correcto mantenimiento" puede provocar casos de legionela.

Por eso, rechaza "medidas estrella" como salir a las 12:00 de clase, pasando por alto "las dificultades de conciliación de las familias, la pérdida de horas lectivas y los problemas de organización escolar que esto supone al profesorado", explica la misma portavoz, que lamenta que la Junta "no ha hecho sino gastar dinero de fondos europeos en poner refrigeración adiabática en un puñado de centros", que ahora, afirma, no la pueden usar.