La protesta contra la privatización de la limpieza irrumpe en el homenaje a Paquili en Sevilla

La tensión entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y los trabajadores del servicio municipal de limpieza de colegios se ha visto este sábado escenificada durante un acto institucional en el barrio del Cerro del Águila. Un grupo de operarios protagonizó una protesta contra el regidor en plena inauguración de la rotulación completa de la calle dedicada al bordador Francisco Carrera Iglesias, Paquili, en rechazo al proceso de privatización del servicio.

Durante el acto, presidido también por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, los trabajadores desplegaron pancartas con forma de rótulos de calles y mensajes como “Lo público se defiende", al tiempo que coreaban consignas contra el alcalde. Los gritos y silbidos interrumpieron la intervención de Sanz, quien llegó a pedir "respeto" por el carácter del homenaje, lo que generó nuevos momentos de tensión y aplausos de apoyo a los manifestantes entre parte del público.

La protesta se produce en el contexto del anuncio del Ayuntamiento de externalizar la limpieza de los 108 colegios públicos de la ciudad mediante un contrato de 25 millones de euros por dos años. El nuevo modelo prevé la incorporación de más de 380 trabajadores a partir del próximo curso. Según el alcalde, los 636 peones municipales actuales mantendrán sus empleos y condiciones laborales, aunque los sindicatos y parte de la plantilla temen un impacto negativo en el empleo público.

Según apuntaron fuentes municipales, el acto tenía como objetivo saldar una "deuda simbólica" con Paquili, referente del bordado sevillano y figura clave del arte sacro contemporáneo, incorporando oficialmente su nombre artístico a la calle donde nació y creció. Un homenaje marcado, sin embargo, por el conflicto laboral que atraviesa uno de los servicios públicos más sensibles del Ayuntamiento y que amenaza con intensificarse en las próximas semanas.