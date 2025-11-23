El PSOE acusa al alcalde de Sevilla de tener una estrategia orientada a la privatización

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, acusó este domingo al alcalde, José Luis Sanz, de "poner en peligro la calidad de los servicios municipales" con una estrategia “claramente orientada a la privatización”, después de que el PP se negara en solitario a firmar la declaración institucional promovida por el PSOE en defensa del empleo público.

El rechazo del Grupo popular impidió que el texto pudiera elevarse al último Pleno. Gaya denunció en una nota de prensa que el alcalde comunicó recientemente a las organizaciones sindicales su intención de privatizar el servicio de limpieza de los colegios, una decisión que "confirma la deriva privatizadora del Gobierno municipal".

La portavoz recordó que el año pasado ya se externalizó parte del servicio de mantenimiento. "El señor Sanz no apuesta por un servicio público de calidad ni reconoce el trabajo de los empleados y empleadas municipales", afirmó.

La socialista explicó que la declaración institucional presentada por su grupo tenía como objetivo reforzar el empleo público, garantizar la prestación directa de los servicios municipales y revertir los procesos de privatización ya iniciados. "Sólo pedíamos que se reconociera el esfuerzo de la plantilla y que se blindara lo público. Pero el PP fue el único grupo que se negó a firmar el documento", subrayó.

Según Gaya, esta negativa evidencia que el gobierno de Sanz "ha iniciado un camino de privatizaciones que no piensa frenar, pese al evidente deterioro que supondrá para los servicios que recibe la ciudadanía".

El Grupo Municipal Socialista ha reiterado su compromiso con un modelo de gestión basado en lo público, "en la calidad del servicio y en la defensa de quienes lo sostienen cada día, frente a un alcalde que prefiere externalizar lo que funciona".