El PSOE acusa al gobierno de Sanz de falta de planificación en el inicio de curso en los colegios

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado este martes la falta de planificación del gobierno municipal ante el inicio del nuevo curso escolar 2025/26, en el que miles de niños de la capital se encontrarán con centros públicos aún en obras, maquinaria en las puertas y deficiencias estructurales sin resolver.

“El Ayuntamiento presume de haber invertido cinco millones y medio de euros en un plan de recuperación de colegios, pero la realidad es que mañana muchos centros abrirán sus puertas en condiciones impropias para acoger al alumnado”, ha criticado el concejal socialista Pedro A. Jaime.

Hay casos muy llamativos, como el del CEIP Paz y Amistad, del Polígono Sur, donde la maquinaria pesada sigue este martes abriendo zanjas en uno de los patios, vallado y lleno de materiales de obra y maleza. En Triana, el CEIP Alfares, el José María del Campo o el Rico Cejudo siguen esperando un plan urgente que acabe con las plagas en el entorno. O el CEIP Nuevo, el antiguo San Juan de Ribera, en San Pablo Santa Justa, con graves problemas de accesibilidad para los alumnos. Hay filtraciones en los pasillos del CEIP San Pablo y en los del Borbolla. Y malos olores en el Vélez de Guevara, escombros en la puerta del Carlos V y un gimnasio en estado de abandono en el CEIP Concepción.