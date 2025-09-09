Siete grandes obras en colegios de Sevilla marcan el nuevo curso

Siete grandes obras en colegios de Sevilla marcarán el nuevo curso que se inicia este miércoles en los centros de Infantil y Primaria. Se trata de trabajos de gran envergadura que acomete el Ayuntamiento hispalense, a través de la Delegación de Educación. Con ellos se atiende a demandas históricas de la comunidad educativa. Su desarrollo, aunque coincide con el ejercicio escolar, no perturbará la impartición de las clases, al haberse acordado previamente el calendario de actuación con la dirección de los colegios.

El arreglo de los colegios ha sido uno de los objetivos prioritarios del gobierno de José Luis Sanz desde que el regidor tomó el bastón de mando. El alcalde ha aludido en innumerables ocasiones al estado de "abandono" en el que se encontró estos centros al llegar al poder. Ha puesto en marcha varias iniciativas. Y no han faltado en estos meses numerosas notas de prensa con las distintas intervenciones que se llevan a cabo.

Un programa de mejoras que vendrá protagonizado en el nuevo curso por siete importantes proyectos. Cuatro de ellos están relacionados con un servicio tan básico como los aseos. Se construirán nuevos en los colegios Zurbarán, San Pablo, Buenavista y Mariana de Pineda. Algunos no han conocido una reforma en profundidad desde que se edificaron, hace cuatro décadas, motivo por el cual tanto los equipos directivos como las familias venían reclamando desde hace años una intervención de calado.

En el Polígono Sur

A este paquete de obras se suma el nuevo pavimento del que se dotará al CEIP Manuel Canela, en la barriada de la Oliva, del Polígono Sur. Este colegio fue motivo de queja en diciembre de 2023, por parte del sindicato Ustea, debido al mal estado del suelo de sus patios, que ponía en peligro la integridad física de los alumnos y dificultaba la impartición de Educación Física.

Otra gran obra, también el Polígono Sur, será la que se acometa en el CEIP Paz y Amistad, donde se colocará un nuevo cerramiento. La inversión en esta mejora supera los 370.000 euros.

Pero, sin duda, el gran proyecto de este curso y del mandato consistirá en la renovación de las pistas deportivas del CEIP Jacaranda, en Sevilla Este. El periodo de ejecución de esta obra supera los cuatro meses y su inversión roza los 540.000 euros, la más importante partida de las que se han aprobado desde que el PP retomó la Alcaldía hispalense. Dichas instalaciones se encontraban clausuradas desde 2017, debido al deficitario estado en el que se encontraban.

Trabajos pendientes y de mantenimiento

A estas actuaciones se sumarán las que están a punto de licitarse. Se realizarán en los colegios Valdés Leal, Virgen de la Esperanza, Hermanos Machado, Aníbal González y Pablo VI. También deben contemplarse las obras cuyos proyectos se encuentran en fase de redacción, que conciernen a los siguientes centros educativos: Borbolla, José María del Campo, Lora Tamayo, Julio Coloma, Teodosio y Huerta de Santa Marina.

Tampoco debe olvidarse el contrato para obras de mantenimiento que, por un importe de 2,5 millones de euros, supone la realización de pequeñas obras que garantizan la puesta a punto de los colegios. Trabajos de menor envergadura que se llevan a cabo durante el curso y evitan que ciertas deficiencias, con el tiempo, se conviertan en grandes problemas que requieran de importantes y costosas mejoras.