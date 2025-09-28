El PSOE acusa a Sanz de "improvisación" con el tranvibús

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado sobre la falta de planificación y los engaños del gobierno local de José Luis Sanz al respecto del tranvibús, que empezará a circular este lunes 29 de septiembre con las obras sin finalizar. En este sentido, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón denuncia que el nuevo servicio entra en funcionamiento “con las obras aún sin finalizar y sin información clara para la ciudadanía sobre las líneas de Tussam que se verán afectadas”.

El PSOE lamenta que “nos encontramos ante una nueva improvisación del señor Sanz, esta vez con el inicio del tranvibús. Empieza a funcionar este lunes con las obras todavía sin terminar, como se puede comprobar in situ. Pero lo que es peor aún, se trata de otro engaño a los sevillanos: se prometió un paso cada cinco minutos en hora punta, después se rebajó a ocho minutos y ahora se habla de diez minutos”.

De Aragón ha advertido además de que “para cubrir este servicio se van a retirar autobuses que actualmente funcionan en esta línea, lo que perjudicará directamente a los vecinos de Sevilla Este”.

Falta de planificación

El concejal socialista ha insistido en la falta de planificación del gobierno municipal: “El señor Sanz afirma que aún no sabe qué líneas de autobuses se verán recortadas con la entrada en funcionamiento del tranvibús y que esto dependerá de la demanda. ¿Qué planificación es esa? El alcalde debería conocer desde el primer minuto, como marca cualquier plan de movilidad, qué líneas se verán afectadas”. “La movilidad no puede gestionarse desde la improvisación. Cada vez que hay improvisación del señor Sanz, quienes pagan las consecuencias son los vecinos del distrito Este”, ha concluido De Aragón.

El grupo municipal socialista reclama al gobierno del PP transparencia, planificación y buena ejecución del proyecto, sin que se reduzca la oferta de transporte público existente con la puesta en marcha del nuevo servicio de tranvibús.