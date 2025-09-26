El PSOE denuncia el "abandono" del Auditorio Rocío Jurado bajo el gobierno de Sanz: "cero conciertos y cinco incendios"

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado este viernes la situación de "abandono" que padece el Auditorio Municipal Rocío Jurado, un espacio que califican de emblemático para la ciudad y que ha sufrido hasta cinco incendios en los últimos meses.

La concejal socialista Myriam Díaz visitó los alrededores del recinto para constatar de primera mano el "estado ruinoso y de abandono" en el que se encuentra. Díaz lamentó que un lugar que fue "símbolo y orgullo de la Exposición del 92" se encuentre hoy "completamente abandonado y dejado por parte del gobierno municipal". Según la edil, el gobierno de José Luis Sanz "no se ha preocupado de reactivar, ni de conservar ni de dotar de seguridad" al auditorio.

El PSOE recuerda que el último concierto que acogió el auditorio fue en junio de 2022 y que el Ayuntamiento asumió su gestión directa en octubre de 2023. Desde esa fecha, la responsabilidad sobre su mantenimiento, conservación y seguridad recae en el consistorio. "En los últimos meses hasta cinco incendios han afectado a este espacio y estos fuegos solo evidencian que alguien no está haciendo bien su trabajo, y ese es el gobierno municipal del señor Sanz", denunció Díaz.

La concejal socialista también criticó las promesas incumplidas del alcalde, quien se comprometió a reactivar el auditorio como un símbolo cultural de la ciudad, una realidad que, según Díaz, es "bien distinta". La edil extendió su crítica a otros espacios culturales, señalando que tanto el Auditorio Rocío Jurado como el Teatro Lope de Vega, ambos de titularidad municipal, están "cerrados y en un estado lamentable de abandono y desidia política". Para concluir, Díaz afirmó que esta situación es un "símbolo de la debacle cultural que Sevilla sufre desde que José Luis Sanz es alcalde".

CSIF insta a la retirada inmediata de todas las mangueras sin revisar

Una de las mangueras de los Bomberos. / D. S.

Por otra parte, la sección sindical CSIF Bomberos Ayuntamiento de Sevilla ha instado al equipo de gobierno municipal a la “retirada inmediata” de todas las mangueras, que no estén revisadas, del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla. CSIF pone como ejemplo la manguera que, al estallar, hirió esta semana a uno de los bomberos que participaban en la extinción del incendio del auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja.

En su escrito, CSIF solicita asimismo la cobertura urgente de los puestos vacantes que tienen la responsabilidad de esas revisiones. “Si desde el Ayuntamiento no atienden esta petición, denunciaremos la situación ante la Inspección de Trabajo, requiriendo la periodicidad de las revisiones de todos los materiales, herramientas y vehículos, los cuales han de tener dichas revisiones, por nuestra seguridad”, explica el delegado de CSIF Antonio Santín.

El responsable sindical subraya que CSIF lleva dos años trasladando al gobierno municipal todas las deficiencias presentes en el servicio. “Hacemos nuevamente hincapié en la falta de personal, con más cerca de 60 vacantes que no se cubren”. Entre ellas, cabe destacar la de mandos del servicio de mantenimiento: “el suboficial no está cubierto, como tampoco lo está el puesto del jefe de sección o el jefe de departamento”.

Ante esta situación, los responsables sindicales de CSIF “nos preguntamos quién se está ocupando de nuestra seguridad en el Ayuntamiento de Sevilla: hay ruedas de vehículos contra incendios que tienen más de diez años de uso, ¿tenemos que esperar a que revienten?”