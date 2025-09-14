El PSOE denuncia la degradación de la Alameda de Hércules

El grupo municipal socialista ha denunciado este domingo el deterioro de uno de los espacios más emblemáticos del Casco Antiguo, la Alameda de Hércules, a través de un mensaje en X. En la publicación, el PSOE alerta sobre la instalación de una serie de elementos por parte de un ciudadano okupa en una de las zonas más visibles del paseo, lo que, según los socialistas, refleja el estado de degradación que sufre el entorno.

La denuncia llega apenas unos meses después de que el alcalde anunciara, en junio, la creación de un Consejo Asesor de Arquitectos y la convocatoria de un concurso de ideas para abordar el rediseño de la Alameda. Una propuesta que generó división política desde el primer momento, especialmente en Izquierda Unida (IU), formación que reivindica como propia la gran reforma de este espacio urbano inaugurada en diciembre de 2008, cuando gobernaba en coalición con el PSOE bajo la alcaldía de Alfredo Sánchez Monteseirín.

Reurbanización en 2008

La oposición de IU al nuevo proyecto se escenificó en el mes de junio en un acto organizado por la Asamblea de la formación en el Casco Antiguo. En él participaron figuras clave del diseño actual de la Alameda, como Paula Garvín, ex teniente de alcalde e impulsora de la reforma de 2005; Ismael Sánchez, portavoz de Con Podemos–Izquierda Unida en el Ayuntamiento; y José Antonio García Cebrián, ex viceconsejero de la Junta, considerado el “padre” del carril bici sevillano y del Plan Director de la Bicicleta. Junto a ellos se dieron cita vecinas y vecinos de larga trayectoria en el barrio, jóvenes recién llegados y personas que vivieron en primera persona el proceso de transformación de la Alameda, tanto desde la administración como desde colectivos ciudadanos organizados.

El acto sirvió para reivindicar el valor del proyecto ejecutado hace casi dos décadas, que convirtió el antiguo espacio degradado en un paseo central de la ciudad, con vocación de convertirse en emblema ciudadano. La Alameda remodelada fue inaugurada oficialmente el 20 de diciembre de 2008, tras más de un año y medio de retraso y un sobrecoste de siete millones de euros. La intervención se presentó como un ejemplo del nuevo urbanismo sevillano, pensado para el disfrute colectivo y alejado de la concepción tradicional de jardines históricos que había definido al espacio durante siglos.