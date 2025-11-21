El PSOE denuncia las maniobras de Sanz al retirar del Pleno y sin debate el plan de Navidad de la Policía Local

Un agente de la Policía Local en el plan de tráfico de Navidad en años anteriores.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha expresado su disconformidad con la decisión del Gobierno de José Luis Sanz de retirar del Pleno de ayer el punto referente a la aprobación del Plan de Navidad de la Policía Local para las próximas festividades, crucial para la seguridad.

Gaya enfatizó que la retirada se produjo a instancias de Vox y sin que se permitiera debate alguno. Calificó el hecho de “incomprensible en un asunto tan sensible como la organización del dispositivo de seguridad durante las celebraciones navideñas”.

“Lo que vimos ayer es una nueva muestra de la opacidad del Gobierno del señor Sanz”, declaró la portavoz. Se retiró un punto clave sin explicaciones, impidiendo el debate, argumentó. La convocatoria de un Pleno extraordinario para el próximo miércoles “únicamente alimenta la sospecha de que lo que pretenden es pactar este plan con Vox en lugar de hacerlo con quienes realmente corresponde: la representación sindical y el Servicio de la Policía Local”.

La dirigente socialista ha advertido que esta forma de proceder se aparta del diálogo, la transparencia y el respeto institucional que merece el Pleno.

El PSOE ha reiterado que Sevilla no puede permitirse un Plan de Navidad improvisado, descoordinado o condicionado por pactos políticos. “Estaremos vigilantes para que la propuesta que se lleve al Pleno del miércoles sea seria, rigurosa, transparente y, sobre todo, consensuada con los profesionales de la Policía Local y sus representantes sindicales”, concluyó Gaya.