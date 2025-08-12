El PSOE denuncia que la operación urbanística en el Canal de la Expo "hipoteca el futuro de la economía sevillana"

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la "connivencia" entre el alcalde de Sevilla y la Junta de Andalucía para modificar la calificación urbanística de los suelos del canal de la Expo, sustituyendo el uso actual, destinado a servicios avanzados y empresas tecnológicas, por hoteles, centros comerciales, restaurantes y espacios de ocio. El concejal socialista Nacho González ha criticado que esta operación urbanística “abandona la estrategia de creación de valor añadido y empleo de calidad para apostar por un modelo económico cortoplacista y especulativo”.

González ha recordado que estos suelos llevan años abandonados por la falta de inversión de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular desde hace casi ocho años. “No los mantiene, no invierte para que puedan ser utilizados y, mientras tanto, sí destina casi 260 millones de euros al estadio de La Rosaleda en Málaga”, ha señalado.

El PSOE subraya que esta complicidad política se produce justo cuando el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja está prácticamente sin suelo disponible, pese a ser uno de los que más factura en España. “Lo lógico y beneficioso para Sevilla sería invertir en estos terrenos para integrarlos en el Parque y atraer empresas tecnológicas e innovadoras. Sin embargo, el alcalde prefiere alinearse con la estrategia de la Junta, que prioriza Málaga como centro tecnológico, siguiendo las declaraciones del presidente Moreno Bonilla, quien lo ha calificado como el más importante del sur de Europa”, ha afirmado.

Para los socialistas, esta decisión condena a la juventud sevillana a preguntarse si su Ayuntamiento está ocupado en asegurar que pueda desarrollar su talento en Sevilla. Si esa formación en la que tanto se está esforzando tendrá un futuro en Sevilla con trabajos de calidad y cualificados en el marco de una economía innovadora.

“El alcalde de Sevilla debería dejar de actuar como subordinado de los intereses del Partido Popular y empezar a defender con firmeza los intereses de los sevillanos. Este pacto silencioso con la Junta sólo beneficia a otros y condena a nuestra ciudad a perder oportunidades de desarrollo”, ha concluido González.