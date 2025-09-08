El PSOE insiste al Ayuntamiento de la necesidad de cerrar los parques con aves de forma preventiva tras el brote de gripe aviar en Sevilla

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha instado, de nuevo, al Gobierno municipal que proceda al cierre preventivo de los parques con avifauna tras confirmarse la virulencia del brote de gripe aviar y aparecer nuevos pavos muertos, en esta ocasión, en la guardería infantil situada junto al Real Alcázar.

En concreto, sólo el parque del Tamarguillo, donde se detectó el primer foco, el de Miraflores y los Jardines del Real Alcázar permanecen cerrados. Sin embargo, el Parque de María Luisa, muy próximo a estos últimos y con una elevada población de aves, sigue abierto y sin medidas que limiten el acceso del público a los estanques o a la Plaza de América, donde se concentran además muchas palomas. Es más, no hay señalización alguna que indique la prohibición de dar de comer o beber a las aves, algo que están haciendo los usuarios sin tener información alguna.

“El gobierno municipal dice que no hay que preocuparse. Efectivamente, no hay que preocuparse, hay que ocuparse y coordinarse con la Junta de Andalucía. Y creemos que el Ayuntamiento no está actuando con la seriedad, rigurosidad y celeridad necesaria ante un problema de salud pública como éste”, ha comentado la concejala socialista Encarnación Aguilar, que pregunta al Gobierno municipal qué información ha facilitado a los trabajadores y trabajadoras y a los sindicatos sobre las medidas de protección y vigilancia que están llevando a cabo.

Para el PSOE esta falta de información se contradice con esa llamada a la tranquilidad que hace el Gobierno municipal. “La Junta lo ha dicho claro: son los ayuntamientos los responsables del control de la gripe aviar”, ha añadido Aguilar.

En concreto, el protocolo de la Junta indica que la vigilancia y control de los parques es responsabilidad de los ayuntamientos , que deben establecer medidas respectos al cuidado y mantenimiento de la avifauna, las condiciones de las láminas de agua, la seguridad de los trabajadores y el público de estas zonas.

Por ello, el PSOE insiste en la necesidad de colocar esa cartelería que informe de las medidas de prevención en parques como el de María Luisa, con una elevada afluencia de personas, muchas familias con niños que están en contacto muy directo con las aves.