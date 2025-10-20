El PSOE insta a la Junta a implantar Medicina en la UPO

El grupo parlamentario socialista llevará este lunes a la Cámara andaluza una proposión no de ley (PNL) en la que pide a la Junta que implante el grado de Medicina en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). La solicitud incluye la reserva de una partida en los presupuestos de 2027 para crear dicho título sanitario. De esta forma, el PSOE pretende evitar el avance de las universidades privadas en esta rama del conocimiento, que tanta demanda tiene.

La iniciativa, presentada por el diputado Antonio Ruiz Sánchez, se basa en la necesidad de ampliar la oferta pública en carreras sanitarias para garantizar la igualdad de oportunidades. "Mientras dos universidades privadas -La Loyola y la CEU Fernando III- ya imparten el grado de Medicina, sólo una universidad pública, la Universidad de Sevilla (US), ofrece en la provincia esta titulación", refiere el PSOE en su argumentario.

"Esta asimetría convierte a Sevilla en un caso paradigmático del desplazamiento de la oferta hacia el sector privado y justifica una actuación inmediata para equilibrar el mapa formativo desde lo público", abundan los socialistas, que recuerdan que "entrar en Medicina en Andalucía se ha vuelto extremadamente exigente", debido a las altas notas de corte y al escaso número de plazas.

Una titulación "muy costosa"

"Las razones por las que la UPO no ofrece el grado en Medicina son diversas, aunque probablemente la más determinante sea la falta de recursos y presupuesto, dado que los estudios de esta especialidad resultan especialmente costosos", explica el PSOE en la PNL. Por tal motivo, recuerdan que la Consejería de Universidad exige que las nuevas titulaciones públicas "arranquen a coste cero", condición que los socialistas califican de "enfoque enviable" para una especialidad que requiere de un importante desembolso. Esto lleva a plantear una partida específica para la puesta en marcha del grado sanitario en la Olavide.

La PNL se concreta, por tanto, en dos propuestas. Primero, se insta a la Consejería de Universidad, "salvaguardando la autonomía universitaria", a solicitar al equipo de gobierno de la UPO que inicie el procedimiento para implantar el grado de Medicina. En segundo lugar, que esta consejería exija al Gobierno andaluz "incluir en los presupuestos de 2027 una partida específica para apoyar económicamente la implantación de esta titulación en la segunda universidad pública de Sevilla".