El PSOE municipal defiende la legalidad de la operación urbanística que investiga la UCO de la época de Espadas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido este sábado la "legalidad" del expediente de la operación urbanística en Emvisesa que está siendo objetivo de una investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

“Entendemos que no hay nada irregular puesto que ha sido el gobierno del PP quien ha cerrado el expediente con la venta de la parcela hace un año, algo que no habría hecho de haber detectado alguna irregularidad”, ha asegurado el portavoz socialista, Antonio Muñoz, quien confía en que el PP no esté utilizando esta cuestión como cortina de humo para tapar lo que califica como "la nefasta gestión del actual gobierno municipal".

Se trata de una investigación iniciada tras una denuncia por el proceso de enajenación mediante subasta pública de una parcela en Pino Montano, cuya licitación se inició en 2016 y cuya venta se produjo hace ahora un año.

Muñoz ha insistido en que el PSOE respeta absolutamente la investigación y añade que está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario.