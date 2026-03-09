El PSOE municipal pide la dimisión del concejal de Movilidad Álvaro Pimentel por el mal estado de las calles

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido la dimisión del delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, por "el grave deterioro del viario urbano y el abandono que sufren numerosas calles de la ciudad, una situación que está incrementando los riesgos para la movilidad y la seguridad de los sevillanos y sevillanas, por lo que es motivo de que el gobierno municipal asuma responsabilidades", recalca el edil socialista Juan Tomás de Aragón.

Para el Grupo Municipal Socialista, el estado actual de las calles no sólo no contribuye a prevenir accidentes, sino que está favoreciendo el aumento de siniestros, algunos de ellos con consecuencias trágicas. “Esto no es mala suerte, es mala gestión”, ha señalado Aragón.

Los socialistas urgen al Ayuntamiento un plan inmediato de mantenimiento y mejora del pavimento que se extienda a toda la ciudad y no sólo a determinadas calles y puntos.

Juan Tomás de Aragón ha exigido la dimisión del delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, al considerar que la ciudad ha llegado a un punto en el que alguien debe asumir responsabilidades por el deterioro de la movilidad urbana.

“El responsable de Movilidad se ha convertido en el delegado de la inmovilidad”, ha afirmado el concejal socialista, quien ha instado al gobierno municipal a actuar de manera urgente para reparar el viario, mejorar la seguridad y garantizar una movilidad segura y adecuada para todos los sevillanos y sevillanas.

El peligro de circular por Sevilla

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha alertado de que circular por Sevilla “se ha convertido en un auténtico peligro”, debido a la proliferación de baches, asfaltos deteriorados y obras que se prolongan indefinidamente. Como ejemplo, ha señalado actuaciones que continúan sin finalizar, así como la de la SE-20, que afectan directamente a la movilidad diaria de miles de ciudadanos.

“Nos encontramos, además, con calles abandonadas que hacen que cada día la movilidad sea más insegura”, ha afirmado Aragón, quien ha advertido de que cada vez se registran más incidentes y situaciones de riesgo en la vía pública. El concejal socialista ha alertado que estos problemas afectan especialmente a los usuarios más vulnerables de la movilidad urbana, como peatones, ciclistas, personas que utilizan patinetes o conductores de motocicletas.