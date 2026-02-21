Comienzan las obras de reasfaltado de la Ronda Capuchinos en Sevilla

Las obras de reasfaltado en la Ronda de Capuchinos ha comenzado este sábado 21 de febrero como primera actuación del Plan de Asfaltados municipal, diseñado para reparar los desperfectos causados por las recientes borrascas en Sevilla. El Ayuntamiento hizo público el pasado lunes un incremento del 43% la inversión del Plan de Mejora de Pavimentos y Asfalto que alcanza así los 20 millones anuales y que se ha iniciado en menos de una semana tras su anuncio.

El plan se enmarca en un refuerzo histórico del contrato de conservación de pavimentos que cuenta con una dotación que duplica el contrato que había al inicio del mandato, Así, el alcalde José Luis Sanz, que este sábado ha visitado la obra en Ronda de Capuchinos, ha insitido en que “el contrato pasó de los 8 millones que destinaba el PSOE a 10; posteriormente a 14 y ahora alcanza los 20 millones, lo que supone un incremento del 43% respecto al vigente en 2024-2025. Esta inversión demuestra que recuperar el asfalto de las calles sigue siendo una de nuestras prioridades. En poco menos de tres años hemos renovado más de 150 kilómetros en la ciudad”.

Los primeros trabajos incluidos en el plan de mejora del asfalto han comenzado cinco días después de su anuncio. Gracias a este plan más de una treintena de calles verán renovado su asfalto en barrios de todos los distritos; desde el Casco Antiguo hasta Triana, Nervión, Macarena, Cerro-Amate o Los Remedios, entre otros.

Cortes de tráfico en Ronda de Capuchinos

La intervención en este punto de la ciudad se desarrollará en varias fases hasta el jueves 26 de febrero, combinando trabajos diurnos el fin de semana con actuaciones nocturnas entre semana, lo que implicará cortes parciales de carriles, desvíos puntuales del tráfico y modificaciones temporales en el recorrido de varias líneas de Tussam por la Carretera de Carmona.

La primera fase se ejecutará este sábado 21 de febrero entre las 9:00 y las 22:00 horas, con el corte de un carril en sentido Prado de San Sebastián. Durante esta jornada, la circulación quedará garantizada mediante al menos dos carriles operativos, mientras que el contracarril seguirá funcionando exclusivamente para Tussam, taxis y motocicletas, sin alteraciones respecto a su régimen habitual de uso restringido.

Las fases segunda y tercera se llevarán a cabo en horario nocturno desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de febrero, en la franja comprendida entre las 22:00 y las 6:30 horas. Durante esas noches, el tráfico en sentido Prado de San Sebastián será desviado por el contracarril de uso exclusivo, permitiendo así que los operarios trabajen con menor densidad de circulación y mayor seguridad.

Como consecuencia directa de esta reordenación temporal, Tussam desviará las líneas afectadas por la Carretera de Carmona durante las horas nocturnas de trabajo, garantizando así la continuidad del servicio de transporte público pese a las restricciones de paso en la Ronda Histórica.