Sevilla se gastará 10,3 millones en reasfaltar más de 30 calles dañadas por el temporal
Los trabajos deben comenzar a lo largo de esta misma semana, según Sanz
La Ronda de Capuchinos y los carriles bus calle María Auxiliadora y Recaredo son algunos de los puntos que renovarán el asfalto
El alcalde de Sevilla eleva a 386 los árboles caídos en la capital tras el tren de borrascas
El Ayuntamiento de Sevilla, con fondos de la Gerencia de Urbanismo, se va a gastar 10,3 millones de euros en reparar los socavones y baches que han provocado las fuertes lluvias de los últimos meses.
Son más de 30 las calles que van a beneficiarse del plan de reasfaltado impulsado por el gobierno local de José Luis Sanz.
Los trabajos deben comenzar a lo largo de esta misma semana teniendo en cuenta que la lluvia ha dado una tregua, según Sanz.
Algunas de estas calles que se reparan son el puente del Cachorro, donde se van a sustituir los toldos y se repintarán las estructuras que no se tocaban desde 1992. Y se reanudara la reforma de la calzada de la ronda SE-20 tras el frío, el agua y el viento que han retrasado el avance.
Listado de calles que se reasfaltan:
Casco Antiguo
Ronda de Capuchinos
Carril bus Calle María Auxiliadora
Carril bus Calle Recaredo
Bellavista-La Palmera
Calle Tarfia
Los Remedios
Calle Virgen del Valle
Distrito Sur
Avenida Carlos V
Avenida Diego Martínez Barrio
Carretera Su Eminencia
Calle Olivar de la Reina y Huerta del Maestre
Triana
Ronda de Triana
Puente del Cachorro
Cerro-Amate
Calle La Montería
Calle Federico Mayo Gayarre
Este-Alcosa-Torreblanca
Avenida Médicos Sin Fronteras
Calle Taiwán
Avenida República de China
Calle Fernanda Calado Rosales
Macarena
Avenida Sánchez Pizjuán
Calle Fray Luis de Granada
Nervión
Calle Enramadilla
Calle Banda Sinfónica
Ronda del Tamarguillo (por tramos):
Tramo Hytasa – San Juan de la Cruz
Tramo Francisco Buendía – Marqués de Pickman
Calle Clemente Hidalgo
Distrito Norte
Calle Alejandro Sawa
Calle Las Naciones
Calle Jornaleros
Barriada de San Diego
Calle Corral de los Olmos
Reanudación de los trabajos en la SE-20
San Pablo-Santa Justa
Avenida de Andalucía
Avenida de los Conquistadores
Según el balance del alcalde, en dos años de su mandato se han renovado 150 kilómetros de asfalto en la ciudad.
