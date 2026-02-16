Sevilla se gastará 10,3 millones en reasfaltar más de 30 calles dañadas por el temporal

El puente del Cachorro es una de las zonas que se reasfalta

El Ayuntamiento de Sevilla, con fondos de la Gerencia de Urbanismo, se va a gastar 10,3 millones de euros en reparar los socavones y baches que han provocado las fuertes lluvias de los últimos meses.

Son más de 30 las calles que van a beneficiarse del plan de reasfaltado impulsado por el gobierno local de José Luis Sanz.

Los trabajos deben comenzar a lo largo de esta misma semana teniendo en cuenta que la lluvia ha dado una tregua, según Sanz.

Algunas de estas calles que se reparan son el puente del Cachorro, donde se van a sustituir los toldos y se repintarán las estructuras que no se tocaban desde 1992. Y se reanudara la reforma de la calzada de la ronda SE-20 tras el frío, el agua y el viento que han retrasado el avance.

Listado de calles que se reasfaltan:

Casco Antiguo

Ronda de Capuchinos

Carril bus Calle María Auxiliadora

Carril bus Calle Recaredo

Bellavista-La Palmera

Calle Tarfia

Los Remedios

Calle Virgen del Valle

Distrito Sur

Avenida Carlos V

Avenida Diego Martínez Barrio

Carretera Su Eminencia

Calle Olivar de la Reina y Huerta del Maestre

Triana

Ronda de Triana

Puente del Cachorro

Cerro-Amate

Calle La Montería

Calle Federico Mayo Gayarre

Este-Alcosa-Torreblanca

Avenida Médicos Sin Fronteras

Calle Taiwán

Avenida República de China

Calle Fernanda Calado Rosales

Macarena

Avenida Sánchez Pizjuán

Calle Fray Luis de Granada

Nervión

Calle Enramadilla

Calle Banda Sinfónica

Ronda del Tamarguillo (por tramos):

Tramo Hytasa – San Juan de la Cruz

Tramo Francisco Buendía – Marqués de Pickman

Calle Clemente Hidalgo

Distrito Norte

Calle Alejandro Sawa

Calle Las Naciones

Calle Jornaleros

Barriada de San Diego

Calle Corral de los Olmos

Reanudación de los trabajos en la SE-20

San Pablo-Santa Justa

Avenida de Andalucía

Avenida de los Conquistadores

Según el balance del alcalde, en dos años de su mandato se han renovado 150 kilómetros de asfalto en la ciudad.