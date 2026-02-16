El alcalde de Sevilla eleva a 386 los árboles caídos en la capital tras el tren de borrascas

El viento puso al límite el arbolado de Sevilla con el temporal

El balance de los árboles caídos en la ciudad de Sevilla tras el tren de borrascas que hemos padecido en los últimos meses se eleva hasta la fecha a un total de 386 ejemplares verdes destrozados. Así lo ha indicado este lunes el alcalde José Luis Sanz en rueda de prensa.

El cementerio de la ciudad ha perdido más de 60 árboles y se espera que la cifra crezca aún más porque hay muchos que no tienen solución tras haberse movido sus raíces por el viento y la lluvia. El cementerio sigue cerrado por razones de seguridad.

¿Por qué se produjeron las caídas?

Las borrascas dejaron rachas cercanas a los 100 km/h y lluvias intensas y persistentes que saturaron el suelo. Esta combinación reduce la capacidad de anclaje de las raíces y explica los vuelcos registrados.

Según los técnicos expertos en gestión del riesgo de arbolado del Ayuntamiento, además del factor meteorológico influyeron condicionantes estructurales históricos en determinados ejemplares:

• Defectos radiculares derivados de plantaciones realizadas hace décadas.

• Limitaciones de espacio en alcorques reducidos y suelos compactados.

• Afecciones radiculares asociadas a aperturas reiteradas del suelo en entornos urbanos consolidados.

• Pinos en praderas con raíces espiralizadas por defectos en el proceso de producción o plantación.

• Un número considerable de cipreses (cementerio) afectados por limitaciones de espacio radicular.

También se han detectado casos de palmeras con estrechamientos del estípite derivados de prácticas inadecuadas durante procesos de trasplante realizados en el pasado, así como vuelcos vinculados a afecciones radiculares históricas ocasionadas durante la ejecución de infraestructuras urbanas.

Los especialistas subrayan además que existen defectos internos no visibles (tanto en la madera como en el sistema radicular) que resultan extremadamente difíciles de detectar incluso mediante inspecciones técnicas y que, en escenarios meteorológicos excepcionales, pueden desencadenar fallos estructurales.

El balance hasta la semana pasada

Estos datos actualizados completan los que aportó la delegada de Parques la semana pasada. Hasta la semana pasada se registraron 376 caídas completas de árboles, mientras que el resto correspondía a roturas de ramas u otros fallos estructurales.

Se registraron casi 1.000 incidencias tras el tren de borrascas en Sevilla.

El temporal afectó al 0,5 % del arbolado municipal y provocó la pérdida del 0,18 %, un impacto que los técnicos de gestión del riesgo de arbolado del Ayuntamiento consideran razonable y acorde a un episodio meteorológico extraordinario

La planificación preventiva permanente, con más de 10.000 inspecciones anuales y criterios técnicos actualizados, ha permitido limitar los efectos del episodio meteorológico y evitar consecuencias mayores

El tren de borrascas Ingrid, Kristin, Leonardo y Marta, registrado entre el 20 de enero y el 7 de febrero, ha provocado en Sevilla 978 incidencias relacionadas con el arbolado urbano.

Distritos más afectados

El distrito con mayor número de incidencias fue Norte (250), seguido de Sur (194) y Triana (139). También registraron cifras destacadas Este-Alcosa-Torreblanca (79) y Nervión (61).

Más de 3.000 árboles revisados

Durante estos episodios se revisaron de forma específica más de 3.000 árboles y palmeras en la ciudad, además del seguimiento ordinario que se realiza durante todo el año.

Por qué el impacto se considera razonable

Pese a la intensidad del episodio —con rachas próximas a 100 km/h y suelos saturados— el temporal afectó aproximadamente al 0,5 % del arbolado municipal, con una pérdida completa del 0,18 % del total de árboles y palmeras de la ciudad.

Los técnicos expertos en gestión del riesgo de arbolado del Ayuntamiento consideran este resultado razonable y acorde a un episodio meteorológico de carácter extraordinario, teniendo en cuenta la magnitud del fenómeno.

Este comportamiento proporcional se atribuye a la gestión preventiva estructural que el Servicio de Parques y Jardines desarrolla de manera permanente durante todo el año, basada en planificación técnica y control continuo.

Entre esas actuaciones destacan:

• Un Plan de Gestión del Riesgo con más de 10.000 inspecciones anuales, que permite detectar defectos internos y adoptar medidas correctoras de forma anticipada.

• Planes de poda adaptados a criterios técnicos actuales.

• Gestión específica de palmeras para reducir carga en copa y resistencia aerodinámica.

• Talas preventivas de ejemplares con defectos estructurales graves cuando así lo determinan las inspecciones.

• Mejora progresiva del diseño de los espacios de plantación.

En materia de nuevas plantaciones, se están ampliando las dimensiones de los alcorques y mejorando su diseño para favorecer un adecuado desarrollo radicular. Además, se están implantando soluciones de suelo estructural, como ya se ha ejecutado en Sevilla Este y se contempla en futuras actuaciones vinculadas a las obras del metro, con el objetivo de aumentar el volumen efectivo de suelo disponible y mejorar la estabilidad del arbolado viario.

Asimismo, se aplican controles de calidad en nuevas plantaciones para evitar defectos como la espiralización radicular detectada en ejemplares plantados hace décadas.

Reposición en próximas campañas de plantación

De cara a la próxima campaña de plantación, el Ayuntamiento tendrá en cuenta el número de ejemplares perdidos durante este episodio meteorológico. La planificación de nuevas plantaciones incorporará estas bajas dentro de la programación anual, priorizando la reposición allí donde sea técnicamente viable y garantizando criterios de estabilidad, diversidad y adaptación al entorno urbano.