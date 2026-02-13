Cae un árbol de grandes dimensiones en Triana y deja totalmente cortada la calle San Jacinto

La borrasca Oriana ha dejado este viernes sus primeras consecuencias a su paso por la ciudad de Sevilla, con incidencias repartidas por distintos puntos de la ciudad debido a las fuertes rachas de viento que tendrán el aviso amarillo activo hasta las 18:00. Varios árboles se han visto afectados, registrándose roturas de ramas de gran tamaño e incluso daños en algunos ejemplares, lo que ha obligado a intervenir a los servicios municipales para garantizar la seguridad.

Árbol San Jacinto / M. G.

Uno de los puntos más afectados ha sido en la calle San Jacinto, en el barrio de Triana, a la altura de la Bodega Vargas, donde la rotura de un ejemplar de gran tamaño ha generado momentos de preocupación e incertidumbre entre vecinos y viandantes. La zona ha sido acordonada mientras operarios procedían a retirar los restos y asegurar el entorno.

Dicho incidente ha obligado a cortar el tráfico de una de las principales arterias del barrio de Triana como es la calle San Jacinto. Más si cabe, en el momento en el que se encuentra cortada por obras la calle Pagés del Corro.

Aunque no se han comunicado daños personales, el episodio vuelve a poner de relieve la fuerza del temporal y la necesidad de extremar la precaución en la vía pública mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.