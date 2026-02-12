EL TIEMPO
Estas son las horas en las que lloverá en Sevilla este viernes 13 de febrero

Sevilla activa la fase de preemergencias por 'Oriana' y decreta el cierre de los parques

También se cierran las instalaciones deportivas al aire libre, el cementerio y los jardines del Alcázar.

Lluvia y aviso amarillo por rachas de viento en Sevilla este viernes

12 de febrero 2026 - 23:13

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de preemergencia, ante el aviso amarillo por viento emitido para este viernes, 13 de febrero, debido a la nueva borrasca Oriana.

Según ha informado el Consistorio a través de su cuenta de Emergencias Sevilla en la red social X, durante la jornada de este viernes permanecerán cerrados de forma preventiva los parques públicos, las instalaciones deportivas al aire libre, el cementerio y los jardines del Alcázar.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y la Campiña, debido a vientos del oeste con rachas de hasta 70 km/h, que se prevén entre las 3,00 y las 18,00 horas.

