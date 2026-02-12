Sevilla activa la fase de preemergencias por 'Oriana' y decreta el cierre de los parques

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de preemergencia, ante el aviso amarillo por viento emitido para este viernes, 13 de febrero, debido a la nueva borrasca Oriana.

Según ha informado el Consistorio a través de su cuenta de Emergencias Sevilla en la red social X, durante la jornada de este viernes permanecerán cerrados de forma preventiva los parques públicos, las instalaciones deportivas al aire libre, el cementerio y los jardines del Alcázar.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y la Campiña, debido a vientos del oeste con rachas de hasta 70 km/h, que se prevén entre las 3,00 y las 18,00 horas.