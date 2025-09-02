El PSOE pide al Ayuntamiento de Sevilla y a la Junta que activen los protocolos por el brote de gripe aviar

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al gobierno municipal que active los protocolos preventivos necesarios tras confirmar el Ayuntamiento de Sevilla que las muertes de aves en el parque del Tamarguillo, más de 60, este mes de agosto se debe a un brote de gripe aviar. “A la espera de los resultados definitivos de los análisis, que determinará si se trata de una variante de alta o baja virulencia, lo prudente es que se adopten las medidas de seguridad y prevención necesarias en ése y otros parques de la ciudad donde existen aves acuáticas”, comentó la concejala socialista Encarnación Aguilar.

El PSOE ha tendido la mano al Gobierno del PP para superar esta crisis cuanto antes, confiando en que se cumplan con todos los protocolos establecidos para estos casos.

“Le pedimos al señor Sanz que establezca, junto con la Junta de Andalucía, una coordinación efectiva que nos lleve a poner en funcionamiento todos los protocolos preventivos mientras se conoce qué tipo de gripe aviar puede estar sucediendo”, ha insistido Aguilar, que cree que son garantías necesarias para saber que se está actuando de la manera correcta ante un tema de salud pública importante como éste”, ha insistido Aguilar.