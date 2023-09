Cierra el mítico pub irlandés O'neill's en Viapol y el local ya se prepara para la próxima apertura

El mítico pub irlandés O'Neill's Irish Pub, en la confluencia de la calle Enramadilla con la calle Balbino Marrón, ha cerrado sus puertas definitivamente. El establecimiento se instaló en Viapol en el año 1998 y su interior respiraba por completo la atmósfera de un restaurante clásico de la Isla Esmeralda. Hace pocas semanas, se levantaron unas vallas publicitarias anunciando el nuevo negocio que ocupará esta esquina y que lleva el nombre de La Barra de la Bientirada del grupo madrileño Lalala.

Fuentes de la compañía confirman que están en plenas obras y que todavía es pronto para saber cuándo se producirá la apertura de este restaurante que tiene hasta cuatro locales en Madrid (en los barrios de Ibiza, Chamberí y Salamanca). Este será el segundo negocio que abra el señero grupo hostelero en la capital hispalense.

Este mismo año, inauguraron La Lianta en pleno centro de la ciudad. El de la calle Adriano fue el primer restaurante con el que comenzaron en la capital hispalense con un concepto que ensalza la tradición gastronómica. Precisamente, con la apertura de La Lianta en el barrio madrileño de Ponzano inició su andadura el grupo hostelero en 2015. "Teníamos claro que Sevilla era un must, es una ciudad con mucha vida donde la cultura del aperitivo, del tapeo no tiene rival; y no queríamos perder la oportunidad de poder formar parte del gran nivel que tiene. Además, tenemos idea de seguir abriendo en otras provincias", confesó Miguel Ángel Nicolás, CEO del grupo, durante una entrevista a este periódico el pasado mes de julio.

Con la apertura de La Barra de La Bientirada en Viapol, que está en plena reforma y cuyos carteles anuncian que "la previa a la Feria se hace en La Bien Tirada", repiten su apuesta por Sevilla. Siguiendo el ejemplo de los negocios abiertos en Madrid, la decoración interior y exterior será muy cuidada y su carta será sencilla con la cocina mediterránea como eje principal.

Esta zona se ha convertido en clave para los negocios de hostelería en los últimos años. No solo por su cercanía con varias facultades de la Universidad de Sevilla, también es un lugar de paso para los usuarios del Metrocentro, del metro y del cercanías.