Puertas abiertas en el Ayuntamiento de Sevilla por el Día de Andalucía

Un grupo de visitantes en la terraza del Ayuntamiento, acompañados por el alcalde de Sevilla.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dado la bienvenida este sábado a los ciudadanos que han participado en la jornada de puertas abiertas organizada en la Casa Consistorial con motivo de la celebración del Día de Andalucía.

A lo largo de la mañana, numerosos sevillanos han tenido la oportunidad de visitar algunos de los espacios más representativos del Ayuntamiento, entre ellos el Salón Colón, el Salón Santo Tomás, el Salón de San Fernando o la Sala de Gobierno.

Asimismo, se han abierto al público dependencias que habitualmente no son accesibles, como el despacho del alcalde y la terraza anexa, desde la que los asistentes han podido contemplar las vistas a la Avenida de la Constitución junto al primer edil.

"El Ayuntamiento es la institución que representa a todos los sevillanos y, en un día tan señalado como el de nuestra comunidad autónoma, hemos querido que sus puertas estén abiertas para que los ciudadanos puedan acercarse, conocer su patrimonio y sentir como propio este edificio donde trabajamos cada día por Sevilla", ha destacado Sanz.