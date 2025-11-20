El Puerto de Sevilla adjudica la redacción del proyecto de restauración del puente de Hierro (Alfonso XIII) por 162.000 euros

El puente de Hierro aguarda su restauración en un solar junto al río en la avenida de la Raza.

El Instituto Técnico de Materiales y Construcciones S.A. (INTEMAC) redactará el proyecto de restauración del puente Alfonso XIII, más conocido como el puente de Hierro, con un presupuesto de 162.140 (IVA incluido) y un plazo de ejecución de ocho meses a contar desde la fecha de la firma del contrato. Así lo ha decidido la Autoridad Portuaria de Sevilla tras licitar el contrato con un presupuesto base de 181.500 euros (IVA incluido).

La restauración de este puente será posible tras 22 años de espera. Se ha llevado abandonado desde entonces en una parcela de la avenida de la Raza desde que se trasladó aquí en el verano del año 2003. Esta infraestructura será parte del futuro Distrito Urbano Portuario como pieza protagonista del llamado Teatro del Puente, un nuevo espacio cultural diseñado como anfiteatro al aire libre, según recoge el Master Plan del Distrito Urbano Portuario. Este equipamiento será parte del Parque del Puerto, la zona verde que conectará el Parque del Guadaíra con la dársena, y destacará por su contacto con la lámina de agua.

El colectivo Planuente y otras asociaciones llevan décadas reclamando la recuperación de esta estructura ingenieril que la ciudad no debe permitirse perder por ser única en el país y porque que se hizo para la Exposición iberoamericana de 1929.

El Puerto impusa este contrato coincidiendo con los 100 años de la inauguración del Puente de Hierro que se cumplen en abril de 2026. “Ante esta efeméride, estamos sentando las bases para la puesta en valor de uno de los elementos clave de nuestro patrimonio que tendrá un papel protagonista en el Distrito Urbano Portuario de Sevilla”, dijo en su día el presidente del Puerto, Rafael Carmona, quien ha subrayado que “para ello, avanzamos con el asesoramiento de expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico”.

El pliego del contrato ha sido coordinado por la Institución portuaria en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y la Universidad de Sevilla, quienes han participado en su redacción.

El contrato, adjudicado por el Puerto de Sevilla el 8 de noviembre, es de asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de restauración del Puente de Alfonso XIII. La mesa de contratación propuso a la empresa citada. El pasado 27 de octubre la presidencia del Puerto requirió al Instituto Técnico de Materiales y Construcciones S.A. para que en plazo de 10 días hábiles aportara la documentación necesaria y la empresa así lo hizo el 7 de noviembre.

El expediente se inició en julio con la aprobación de los pliegos de bases y cláusulas para la contratación mediante procedimiento abierto y el anuncio se licitó el 30 de julio de 2025. El plazo de presentación de proposiciones finalizaba el 22 de septiembre.