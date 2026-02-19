El Puerto de Sevilla da luz verde a la instalación de una nueva planta de biogás y de un centro logístico de frío

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha aprobado dos concesiones administrativas que suman una superficie de más de 50.000 metros cuadrados para nuevos desarrollos industriales en la península del Cuarto y dedicados a la logística del frío en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Sevilla.

Por una parte, este órgano de gobierno ha otorgado a Biomet Dos Hermanas (Naturmet) la ocupación de 34.100 metros cuadrados para la construcción y gestión de una planta de biometano durante los próximos 40 años. Se trata del segundo proyecto de estas características que acogerá la península del Cuarto; ya que, en 2025, el Consejo aprobó la concesión administrativa de Heygaz.

Las nuevas instalaciones de Biomet Dos Hermanas estarán destinadas a la valorización y reutilización de los residuos generados por la agroindustria de la campiña sevillana. La nueva planta tendrá una capacidad productiva alrededor de 100 GWh al año y contará con 5 digestores de gran capacidad. La inversión estimada asciende a 10,6 millones de euros.

La península del Cuarto, situada al sur del Puerto de Sevilla, refuerza su posición en economía circular con las dos plantas de biogás de Biomet y Heygaz; las nuevas instalaciones de Llopis Servicios Ambientales dedicadas al reciclaje y tratamiento de residuos; y las de la compañía Aguas de Sevilla para el tratamiento de aguas industriales. Además, en el Cuarto también opera Lidea, multinacional especializada en la producción y comercialización de semillas.

Impulso a la logística del frío

Por otra parte, el Consejo ha aprobado el otorgamiento de una concesión administrativa a favor de Portofrío Logistics para la ocupación durante 35 años de una parcela de 19.800 metros cuadrados en la ZAL. Allí, la empresa desarrollará una plataforma logística de frío que amplía la capacidad de almacenamiento a temperatura controlada en el Puerto de Sevilla.

Con más de 30 años de experiencia en conservación frigorífica de productos perecederos, Portofrío Logistics modernizará sus actuales instalaciones puestas en marcha en los años 70 en el Muelle del Centenario, ampliando su actividad con almacenes adaptados a las necesidades del mercado. Para ello, la empresa invertirá 8,4 millones de euros en la construcción de un centro logístico de productos congelados en la ZAL, dedicado a la transformación, conservación y comercialización de productos del mar.

Actividades náuticas

Asimismo, dentro de la estrategia para potenciar usos náuticos y recreativos, el Consejo de Administración ha aprobado dos concesiones administrativas para la ocupación de la lámina de agua en la zona de la desembocadura. La primera, a favor del Club Deportivo La Balsa, abarca una superficie de 111.900 metros cuadrados frente a la Playa de las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda, con destino a la instalación del campo de boyas para el fondeo de embarcaciones. La segunda, de 4.500 metros cuadrados, será utilizada por el Club de Actividades Náuticas Eslora para el fondeo de embarcaciones frente a la Playa Bajo de Guía, también en Sanlúcar.

Por último, el Consejo ha aprobado la concesión administrativa a Global Ports and Ocean Platform Marinas Sevilla para la gestión de los cruceros y megayates en el Puerto de Sevilla. El pasado mes de diciembre, el órgano de gobierno portuario dio luz verde a la adjudicación del concurso a favor de esta alianza empresarial para la gestión de la terminal de cruceros. Durante los próximos 25 años, ambas compañías líderes en el sector optimizarán la operativa, ofrecerán un servicio personalizado a cada buque y modernizarán las infraestructuras para el crucero y el megayate.