¿Qué tiempo hará el fin de semana en Sevilla? La Aemet anuncia un descenso térmico y lluvias a partir de este día

Andalucía esquiva la borrasca Benjamín y llega al fin de semana con máximas que rozan los 30ºC en algunas zonas y noches tropicales. Sin embargo, parece que el domingo 26 de octubre se producirá un cambio en toda la región. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, habrá una "bajada significativa de las temperaturas". Además, las previsiones apuntan a chubascos generalizados que, en mayor o menor medida, afectarán a la provincia de Sevilla.

Por el momento, el jueves 23 de octubre ha amanecido con cielos ligeramente nubosos y brumas matinales, que se irán despejando conforme avancen las horas. Las temperaturas máximas van en ascenso y alcanzan en la capital hispalense los 31ºC; mientras que Lebrija y Écija rozan los 30ºC; y Morón de la Frontera se sitúa en torno a los 28ºC. Por su parte, las minimas oscilan entre los 16 y los 17ºC en cualquier caso.

¿Qué tiempo hará en Sevilla este fin de semana?

Como decíamos, el fin de semana supone la transición de un tiempo estable a un panorama algo más lluvioso. Así, durante la jornada del viernes 24 de octubre, se esperan cielos despejados y sin probabilidades de lluvia, mientras que las máximas continúa por su estela ascendente. Sevilla capital, Lebrija y Écija alcanzarán entonces los 32ºC. Las mínimas, en cambio, se mantendrán estables y solo puntualmente se mantendrán por encima de los 19ºC, como es el caso de Osuna.

El sábado 25 de octubre solo existe una ligera probabilidad de lluvia (entre el 5% y el 15%) en áreas del norte, como Guadalcanal, Alanís, Constantina o Almadén de la Plata. También en Lebrija, al sur, se prevé un pequeño porcentaje. No obstante, todo apunta a que será una jornada tranquila a nivel meteorológico.

Lluvia en Sevilla el domingo 26 de octubre

Ahora bien, la situación cambia el domingo 26 de octubre y las precipitaciones se generalizan a lo largo de la provincia. Como podemos comprobar en el mapa de la Aemet, se esperan chubascos que podrían ir de débiles a moderados durante la jornada. Aunque, a nivel andaluz, las sierras Béticas serán las zonas en las que se espera una mayor intensidad, Sevilla se prepara acompañada también de un notable descenso térmico.

Con mayor presencia por la mañana, entre las 00:00 y las 12:00 horas, las previsiones apuntan a un 100% de probabilidades en Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Alanís, Estepa, Osuna, Lebrija y Guadalcanal; mientras que, en la capital hispalense o Écija, este porcentaje oscilará entre el 90 y el 95%. A partir del mediodía, las probabilidades descenderán de manera generalizada, si bien es verdad que se mantendrán en cualquier caso por encima del 80%.

¿Qué tiempo hará en Sevilla la próxima semana?

A pesar de que la distancia en el tiempo puede provocar variaciones en las previsiones conforme nos aproximemos a la semana siguiente, lo cierto es que los modelos meteorológicos apuntan a la continuidad de las lluvias. Eso sí, por el momento, se adelantan unas probabilidades algo más bajas que las del domingo. Sea como sea, el lunes 27, el martes 28 y el miércoles 29 traen consigo más precipitaciones y, continuando por la misma línea, un progresivo descenso de las temperaturas máximas.

Así, el miércoles 29 de octubre, Sevilla capital no superará los 24ºC de temperatura, mientras que las mínimas se mantendrán estables (16ºC). Algunas zonas del norte, como Guadalcanal, Alanís o Estepa, registrarán valores inferiores a los 20ºC todo el día. Incluso, Almadén de la Plata tendrá unas máximas de 18ºC; es decir, 10ºC menos que este viernes 24 de octubre.