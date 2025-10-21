¿Qué zonas de Sevilla esperan más lluvia esta semana?

Sevilla afronta la recta final de octubre con temperaturas cercanas a los 30ºC. Sin embargo, la jornada de este martes 21 de octubre llega acompañada de cielos muy nubosos con "precipitaciones débiles y ocasionales", según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Nos adentramos así en una semana marcadas por el calor y cierta inestabilidad atmosférica en la provincia.

"Martes de una semana muy cálida en Andalucía, con vientos de poniente", explica el organismo estatal en redes sociales. "Hoy tenemos zonas extensas con nubosidad muy baja y niebla". Además, "se esperan algunas precipitaciones débiles en la fachada atlántica" y "temperaturas sin grandes cambios". En el caso de Sevilla, las máximas rozarán los 28ºC en la capital hispalense y los 26ºC en Écija; aunque las previsiones apuntan a un ascenso térmico en los próximos días.

¿Dónde va a llover en Sevilla este martes 21 de octubre?

Este martes 21 de octubre, la lluvia estará más presente en las sierras; sobre todo, en áreas del norte de Sevilla. Así, la Aemet prevé precipitaciones con un 100% de probabilidades en municipios como Guadalcanal o Alanís. Por su parte, en Almadén de la Plata o El Pedroso se espera un 90%; y, en la capital hispalense, este porcentaje se reduce hasta el 30%. También se registran posibles chubascos en Osuna, Utrera, Dos Hermanas o Écija (10% - 20%), pero se trata de una posibilidad más aislada.

En cualquier caso, la franja horaria de más lluvia se sitúa entre las 12:00 y las 18:00 horas, tal y como podemos comprobar en la página web de la Aemet. A partir de ese momento, las probabilidades disminuyen considerablemente, para dar paso a un clima más estable. Por lo menos, hasta el fin de semana.

Fin de semana de lluvia en Sevilla: zonas más afectadas

Las jornadas del miércoles, jueves y viernes llegan sin lluvias previstas en la mayoría de los casos y con un progresivo ascenso térmico. Así, el viernes 24 de octubre, las máximas rozarán los 32ºC en Sevilla y Lebrija, manteniéndose por encima de los 30ºC en Écija o Morón de la Frontera,

En cuanto a las precipitaciones, no será hasta el sábado 25 de octubre que se acerque de nuevo un panorama de inestabilidad. Las probabilidades previstas en la capital hispalense son del 55%; un poco más bajas que en Guadalcanal (65%), Almadén de la Plata (65%), El Pedroso (65%) o Alanís (70%). No obstante, la distancia en el tiempo hace que estos porcentajes puedan variar conforme nos aproximemos al fin de semana.

Por el momento, no se han registrado avisos por lluvias en toda la provincia y se esperan únicamente chubascos aislados, que podrían traer algo de inestabilidad meteorológica, a pesar de las calurosas temperaturas previstas durante los próximos días. Con cielos nubosos y vientos moderados, la humedad relativa también será alta, entre el 40% y el 100% en zonas como Sevilla o Utrera.

¿Qué temperaturas hará en Sevilla esta semana?

De acuerdo con la Aemet, durante la madrugada de este martes 21 de octubre, se han registrado valores térmicos inusuales para esta época del año. "Hoy, estando en la segunda decena de octubre, se han registrado mínimas por encima de los 20ºC (noche tropical) en numerosas localidades del litoral andaluz". ¿Qué podemos esperar entonces durante los próximos días en Sevilla?

Como decíamos, la capital hispalense emprende un ascenso térmico progresivo hasta situarse en torno a los 32ºC el viernes 24 de octubre, la máxima más elevada de la semana. Sin embargo, las mínimas se mantienen entre los 15ºC y los 17ºC, hasta el próximo lunes (13ºC).

Ahora bien, otras áreas de la provincia mostrarán un panorama mucho más suave. Es el caso de Guadalcanal, Constantina, Almadén de la Plata y otras zonas del norte, que no superarán los 28ºC e incluso descenderán localmente hasta los 21ºC de máxima el próximo domingo 26. Lo mismo sucederá en localidades del este, como Estepa; mientras que, en Écija, el escenario será similar al de la capital hispalense, con máximas en torno a los 31ºC. Sea como sea, las mínimas no llegarán a los 20ºC en ningún caso, dejando así un tiempo agradable, con lluvias aisladas y una situación térmica más fresca durante las noches.