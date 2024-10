Quedan en libertad los dos presuntos estafadores de las lunas de miel

El juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado en la mañana de este jueves la puesta en libertad provisional de los dos presuntos estafadores de los viajes de novios. Manuel S. C. y Antonio M. M. dirigían las agencias Lunas de Miel Sevilla y Descubriendo el mundo, con las que presuntamente habrían estafado a más de cien parejas de la capital andaluza y otros puntos de España.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se les ha impuesto la obligación de comparecencia apud acta en el juzgado. Inicialmente, y a expensas de lo que se determine durante la fase de instrucción del procedimiento, se les investiga como presuntos autores de un delito de estafa. La investigación de esta causa corresponde al juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla.

El montante total de la estafa supera los 200.000 euros. Manuel S. C., el gerente de Lunas de Miel Sevilla, fue detenido el lunes después de que una pareja llamara a la Policía al darse cuenta de que no tenían reservados los billetes para su viaje de novios, que era al día siguiente, y el agente de viajes no les daba ninguna solución. Les decía que el mayorista había quebrado. La agencia mayorista estaba a nombre de su marido, Antonio M. M., que fue detenido días más tarde.

La Policía ya tenía abierta una investigación sobre esta agencia. Se calcula que son más de un centenar de parejas las afectadas. Las pesquisas continúan abiertas. La publicación del caso por parte de este diario provocó un aluvión de denuncias los primeros días de esta semana. Los afectados se están organizando y tienen un grupo de WhatsApp en el que hay ya más de 200 personas.

Se investiga si no sólo estafaron a parejas, sino también a otros operadores con los que trabajaban en destinos exóticos.