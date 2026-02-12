El Real Alcázar de Sevilla ejecuta obras de urgencia en el Patio del Yeso tras los temporales

El Real Alcázar de Sevilla iniciará obras de urgencia para estabilizar el tejaroz del muro norte del Patio del Yeso, después de que las intensas lluvias de las últimas semanas hayan agravado su estado de conservación. El Patronato del monumento ha aprobado una intervención inmediata con un presupuesto de 25.009,41 euros, que se ejecutará en 35 días hábiles mediante contrato menor de obras.

La decisión responde a un informe técnico elaborado por la empresa de asistencia externa para conservación y mantenimiento del conjunto monumental, junto con el asesoramiento del equipo de conservación, investigación y arqueología. Los temporales que han azotado Andalucía durante las últimas semanas han provocado deterioros que requieren actuación preventiva inmediata, con carácter independiente a futuras intervenciones integrales en el espacio.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha explicado que "la prioridad del Gobierno municipal es garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores, así como preservar la integridad de uno de los espacios más singulares y valiosos del Real Alcázar". Además, ha subrayado que "estas obras de urgencia responden a criterios estrictamente técnicos y preventivos, y demuestran el compromiso del Ayuntamiento con la conservación responsable de nuestro principal monumento".

Descripción técnica de las actuaciones previstas

La intervención se concentra exclusivamente en el tejaroz del muro norte del Patio del Yeso. Los trabajos contemplados incluyen el montaje de andamio, la instalación de red anticascotes que cubrirá la totalidad del tejaroz, el retacado del muro y el sellado en la línea de empotramiento de las tejas mediante ejecución por bataches. También se procederá a la sustitución de tejas rotas o fisuradas.

Entre las operaciones más complejas figuran la colocación de ménsulas con perfil IPN 100 y placa de anclaje al muro existente, ejecutadas desde la parte inferior del tejaroz mediante desmontaje parcial del artesonado de madera. Asimismo, se realizará la unión de dichas ménsulas con el perfil longitudinal en L del borde del alero, el engatillado de los pares deteriorados y la colocación de malla antipájaros en los huecos del alfarje. Finalmente, se procederá al desmontaje del andamio y limpieza de la zona.

Presupuesto y plazo de ejecución de las obras

El presupuesto base de licitación asciende a 20.668,93 euros (IVA excluido), lo que supone un importe total de 25.009,41 euros IVA incluido. La actuación se tramita como contrato menor de obras, al carecer el Patronato de medios personales ni materiales suficientes para acometer directamente trabajos de esta naturaleza.

Este tipo de intervención requiere personal especializado en rehabilitación y estabilización constructiva, así como medios auxiliares homologados para trabajos en altura. El plazo de ejecución establecido es de 35 días hábiles, que comenzarán a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato con la empresa adjudicataria.

Compromiso con la conservación patrimonial del monumento

Juan Bueno ha destacado que "intervenir con rapidez en un Bien de Interés Cultural de la relevancia del Real Alcázar es una obligación institucional. Actuamos con rigor técnico, con respeto absoluto a los criterios de conservación patrimonial y con la máxima diligencia para evitar daños mayores".

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Sevilla refuerza su estrategia de conservación preventiva en el conjunto monumental, priorizando la seguridad estructural y la protección del patrimonio histórico frente a episodios meteorológicos cada vez más intensos que afectan a la ciudad.