Cómo se realiza un injerto capilar paso a paso

Cada vez es más común someterse a un injerto capilar para tratar la alopecia, una enfermedad que provoca la caída del pelo. Por lo general, afecta la cabeza y la cara, aunque se puede perder el pelo en cualquier parte del cuerpo y se produce porque el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos.

En estos casos, lo mejor es acudir a médicos especialistas en injerto capilar para obtener información y someterse a una intervención si fuera necesario. Algo que millones de personas en todo el mundo llevan a cabo cada vez más a menudo por tener unos resultados bastante positivos.

Un claro ejemplo de ello es el trasplante capilar FUE donde un equipo médico de expertos dirige y lleva a cabo este procedimiento en los diferentes hospitales capilares presentes en distintas ciudades españolas. En ellos, también se pueden realizar injertos de cejas, barba y otros tratamientos capilares.

¿En qué consiste esta intervención quirúrgica?

Para que una persona pueda recibir un injerto capilar tiene que someterse a una cirugía ambulatoria no invasiva. Este tipo de intervención quirúrgica es tan poco invasiva que no requiere de hospitalización, de hecho, se puede regresar a casa el mismo día del implante. Además, a día de hoy, es el único método que existe para recuperar el pelo. La ventaja de este tratamiento quirúrgico es que el pelo que ha sido implantado ya no volverá a caer. Esto es así porque se extrae de las zonas que no están afectadas por la alopecia de manera que no hay que volver a realizar la intervención. De ahí que el implante capilar sea el mejor método para terminar con la calvicie.

Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo el injerto capilar? En primer lugar, hay que tener en cuenta que será el equipo médico quien decida la idoneidad del paciente para someterse a esta intervención que dura unas ocho horas. Una vez tomada la decisión, las fases para implantar el pelo son las siguientes:

Diseñar la zona a implantar. El equipo médico es el encargado de diseñar la zona donde se va a realizar el injerto capilar, es decir la zona receptora, que en la mayoría de los casos es la cabeza, pero también puede ser que el paciente quiera injertarse la barba o las cejas.

Rasurar la zona donante. Para poder llevar a cabo la cirugía, primero hay que rasurar la zona donde se va a trabajar para obtener el pelo donante. En muchas ocasiones solo es necesario rapar la zona donante, puesto que el área donde se injertará el pelo no requiere de rasurado, aunque sí es conveniente que el pelo esté lo más corto posible.

Aplicar anestesia. Para la aplicación de la anestesia, que será de tipo local, el paciente se coloca boca abajo en la camilla y el profesional cirujano a cargo de la intervención es quien inyecta la anestesia en el cuero cabelludo. Muchas personas relatan que esta fase es la más dolorosa, por este motivo se suele ofrecer un servicio de preanestesia con el que reducir el dolor de la propia anestesia de forma considerable.

Extraer las unidades foliculares. Una vez y haya hecho efecto la anestesia es cuando se extraen las unidades foliculares pertinentes de la zona donante, que por lo general suele ser el área baja de la cabeza. En esta fase, la precisión del cirujano debe ser extrema, ya que los folículos extraídos no volverán a crecer en esa zona. A continuación, se reúnen, clasifican y reparan las unidades foliculares para ser depositadas en placas de Petri para una mejor conservación. Como puede verse, se trata de un proceso muy laborioso para el que se requiere de mucha experiencia y pericia profesional, tanto para la extracción, como para la manipulación de los folículos.

Hacer incisiones precisas en el área receptora. Una vez más, el profesional a cargo, se arma de toda su capacidad de precisión para realiza las incisiones pertinentes en el área afectada por la calvicie. En este punto, es el propio cirujano quien decide la zona para los injertos, aunque siempre respetando el diseño pactado por el paciente con anterioridad.

Injertar las unidades foliculares. La implantación o injerto de las unidades foliculares previamente extraídas es el paso final de la intervención. En este punto, cada unidad es injertada en cada incisión y, tras aplicar suero para mantener la zona hidratada, se da por finalizada la cirugía de injerto capilar y comienza el posoperatorio.

Por último, y una vez finalizada la intervención, lo que el paciente debe hacer es descansar al menos 24 horas, evitar la práctica deportiva al menos quince días tras la intervención y no realizar baños en piscina o playas. Durante el primer mes, se debe evitarse el sol, así como las cabinas de rayos UVA. Siguiendo estos sencillos consejos, seguro que el injerto capilar es todo un éxito.