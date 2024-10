Rechazo a la normativa de los pisos turísticos en Sevilla "porque extiende el problema a los barrios"

La plataforma 'Sevilla Se Muere' se ha concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento de esta capital andaluza para mostrar su rechazo a la nueva normativa sobre viviendas de uso turístico, al entender que supone un "atentado de dimensiones incalculables" que extiende el problema a los barrios.

El presidente de la asociación, David López, ha explicado a los periodistas que la normativa aprobada este jueves, en lugar de suponer una limitación de las viviendas turísticas, implicará más bien su "extensión más allá del casco histórico". "Hace mucho tiempo que no se lleva a Pleno algo con esta capacidad de destrucción de la ciudad y la ciudadanía", ha advertido López, quien ha dicho que esta normativa puede suponer en la práctica la expulsión de casi 23.000 familias de sus hogares si se conceden otras tantas licencias en distintos barrios de la ciudad fuera del propio centro.

Estas cifras supondrían triplicar el número de las cerca de 10.000 licencias con las que cuenta actualmente la ciudad de Sevilla, con las consiguientes subidas en el precio del alquiler o compra en distintas zonas. "En el centro y en los lugares más cercanos ya es así, pero va a pasar en todos los barrios con un añadido, porque en zonas relativamente humildes esta problemática todavía va a hacer mucho más daño", ha añadido.

El presidente de 'Sevilla se muere' ha señalado que las leyes sí permiten que los ayuntamientos, modificando la normativa urbanística, puedan abordar una limitación de este tipo de viviendas. También ha señalado que todos los turistas que puedan venir a las nuevas viviendas terminarán igualmente derivando al casco histórico, con unos servicios que no son suficientes para la "población flotante" y con el consiguiente deterioro urbanístico o patrimonial.

"¿Hasta cuántas visitas estamos dispuestos a soportar?", se ha preguntado el líder de la asociación, que ha recordado que no está en contra del turismo sino de un modelo que "no funciona" ni aquí ni en otros puntos de España que ya se han alzado en contra. "Hay que poner unas normas, unos límites, porque si no van a matar la ciudad y a los sevillanos. Van a morir de éxito y van a matar al propio turismo, que no va a querer venir a una ciudad estandarizada, transformada en un parque temático, que recuerda a Sevilla en nada, a un cliché vano y absurdo", ha sentenciado.