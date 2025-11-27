Reconocimiento europeo para una investigación del Hospital Macarena sobre el carcinoma de Merkel

El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen Macarena ha obtenido el primer premio al mejor póster científico en el Congreso Europeo de Patología gracias a una investigación innovadora sobre el carcinoma de células de Merkel, un tipo de cáncer cutáneo infrecuente y de mal pronóstico en fases avanzadas. El trabajo, que también recibió recientemente un reconocimiento en la Reunión Nacional de Dermatopatología, aporta información relevante que podría abrir nuevas vías terapéuticas.

El estudio se ha basado en la revisión exhaustiva de los casos diagnosticados en el hospital sevillano durante los últimos veinte años. Este análisis retrospectivo ha permitido profundizar tanto en la evolución clínica como en las características moleculares de estos tumores poco habituales, generando una base de conocimiento esencial para futuras líneas de investigación.

Según los autores, el trabajo ha permitido identificar la proteína PRAME —tradicionalmente asociada al melanoma— como un posible biomarcador pronóstico en el carcinoma de células de Merkel. Este hallazgo podría ayudar a estratificar mejor a los pacientes en función de su riesgo y, además, plantea la posibilidad de desarrollar tratamientos dirigidos contra esta molécula.

El carcinoma de células de Merkel es un tumor cutáneo agresivo, caracterizado por su rápido crecimiento y su mal pronóstico cuando se diagnostica en fases avanzadas. "Nuestro objetivo es dar visibilidad a una enfermedad poco conocida y avanzar en su comprensión para ofrecer mejores opciones de tratamiento a los pacientes", subrayan los investigadores.

Aunque los avances en inmunoterapia han mejorado el abordaje clínico en los últimos años, la identificación de nuevos marcadores pronósticos sigue siendo clave para impulsar tratamientos más específicos y personalizados.

El reconocimiento nacional e internacional obtenido por este trabajo supone un importante respaldo al compromiso del Hospital Universitario Virgen Macarena con el progreso científico y la mejora continua de la atención a sus pacientes.