La sevillana Beatriz Tena se hace con el Premio Poco Frecuentes a la Enfermería 2025

La enfermera sevillana Beatriz Tena ha sido reconocida con el Premio Poco Frecuentes a la Enfermería 2025 por su brillante trayectoria profesional. El galardón, que alcanza su XVII edición este año, destaca su extraordinaria labor en el ámbito de la enfermería, especialmente en el área de Otorrinolaringología, donde ha demostrado una sensibilidad y compromiso excepcionales con pacientes que sufren patologías poco frecuentes.

Según ha señalado el jurado, Tena sobresale por su capacidad para combinar rigor clínico e innovación con una profunda empatía hacia los pacientes, cualidades que la han convertido en un auténtico referente del cuidado humanizado dentro del sistema sanitario español. Este reconocimiento pone en valor no sólo su entrega profesional, sino también su importante contribución para "dignificar y visibilizar" la labor de la enfermería en la atención especializada.

La Asociación Poco Frecuentes, organizadora de estos premios nacionales, ha explicado que con esta iniciativa buscan "visibilizar y reconocer la labor de profesionales sanitarios que realizan acciones excepcionales en entornos poco frecuentes, poniendo en valor la innovación, la dedicación y el compromiso en el ámbito de la salud".

No es la primera vez que la enfermera sevillana recoge sus frutos en forma de premios. Hace apenas un año Beatriz Tena y su equipo del Hospital Macarena fueron galardonados con el Premio Enfermería en Desarrollo, lo que demuestra la consistencia y calidad de su trabajo asistencial.