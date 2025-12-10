Reconocimiento nacional para un médico del Macarena por una investigación sobre IA aplicada a la epilepsia

Foto de familia de los premiados durante la gala de entrega de galardones.

El doctor Carlos Alonso, neurofisiólogo clínico del Hospital Universitario Virgen Macarena, ha sido reconocido a nivel nacional con uno de los Accésits de la Beca Mutual Médica 2025, otorgada en el marco de los XXXV Premios a la Investigación Mutual Médica celebrados en el Casal del Metge de Barcelona. Estos galardones distinguen el trabajo de jóvenes investigadores que impulsan nuevas soluciones diagnósticas y terapéuticas en áreas clínicas de gran impacto.

El proyecto del doctor Alonso destaca por su aplicación de técnicas de inteligencia artificial para apoyar la decisión médica en el momento de retirar el tratamiento antiepiléptico en pacientes que llevan tiempo en remisión. Actualmente, entre el 30% y el 40% de ellos experimentan recaídas tras suspender la medicación.

"Cualquier avance que reduzca este riesgo supone una mejora directa en la calidad de vida de cientos de personas. Esta línea de investigación puede marcar una diferencia real", subraya el especialista.

El reconocimiento sitúa al Hospital Virgen Macarena como uno de los centros andaluces con mayor proyección investigadora, especialmente en el ámbito de las neurociencias y la aplicación de nuevas tecnologías al diagnóstico clínico.

En esta edición especial, coincidiendo con el décimo aniversario de la Fundación Mutual Médica, la entidad ha incrementado la dotación económica total hasta 80.000 euros, consolidando su apuesta por impulsar la investigación biomédica joven. La Beca Mutual Médica, dotada con 25.000 euros, ha recaído en la doctora Anna Creus (Hospital Vall d’Hebron), mientras que el Accésit junto al doctor Alonso fue concedido también a la doctora Beatriz Bonito (Pamplona).

Los premios han recibido 392 candidaturas, evaluadas por un jurado presidido por la doctora M. Pilar Tornos y formado por profesionales de reconocido prestigio científico.

La alta participación refuerza la importancia de estos galardones, considerados una de las convocatorias de referencia para jóvenes médicos investigadores.

Los Premios a la Investigación forman parte del programa Impulsar(me) de la Fundación Mutual Médica, que promueve la formación, la investigación y el bienestar del médico.

Desde sus inicios, la Fundación ha apoyado más de 90 proyectos procedentes de 50 hospitales en 10 comunidades autónomas, con un respaldo acumulado superior a 650.000 euros.

El doctor Alonso se suma así a una larga lista de profesionales andaluces cuya labor investigadora está contribuyendo a reforzar la proyección científica de los hospitales públicos de la región.