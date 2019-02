El rector de la US alerta del impacto negativo de la cotización de los alumnos en prácticas

A favor de darle las máximas coberturas sociales a los alumnos, pero alertando del impacto negativo que esta medida impulsada por el Gobierno tendría en las cuentas de la universidad y en las empresas. El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha alertado este marte de las consecuencias que tendría la cotización de los alumnos de prácticas a la seguridad social. Castro he estimado en casi dos millones de euros el impacto en la Universidad de Sevilla si la institución académica se tuviera que hacer cargo de ellas, alertando del escaso margen para encarjarlo en el presupuesto y de una más que previsible merma en el número de prácticas.

"Me tomo esta noticia con prudencia y con inquietud porque podrían estar en peligro las prácticas. Percibimos esa inquietud en las empresas que nos llaman para decirnos que no tendrían capacidad para recibir a los estudiantes", ha asegurado en un desayuno informativo en el que ha realizado un balance sobre sus tres primeros años al frente de la Universidad de Sevilla.

Castro ha señalado que la Universidad de Sevilla realizó un "esfuerzo extraordinario" para que ofertar durante este curso más de 11.000 prácticas externas. "Hay que cuidarlas con esmero", ha dicho, pero ha reclamado al Gobierno de España que sea prudente con esta actividad y que no provoque un gasto extra que las universidades no pueden sostener. "Habrá una merma en el número de prácticas. Estoy a favor de que los estudiantes tengan más cobertura, pero no a costa de un dinero que no tenemos".

El rector ha revelado que desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) se están solicitando los datos del impacto económico que tendría en las cuentas de cada universidad este medida. En la Hispalense sería de casi dos millones, un dinero que sería difícil de encajar, según ha insistido: "¿Qué hago? ¿Quito un trozo del Plan Propio de Investigación?".

En este sentido, ha añadido que los rectores andaluces todavía no se han reunido para tratar la cuestión de manera conjunta, "aunque la percepción que tengo es que piensan como nosotros".

Castro se ha mostrado extrañado por la manera en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado este tema sobre los estudiantes en prácticas y ha lamentado que no se hubiera hecho ninguna reflexión previa: "A nosotros nos ha sorprendido que no se haya hablado con ninguna universidad sobre este tema".

En cualquier caso, el rector de la Universidad de Sevilla ha querido dejar claro que está a favor de que los estudiantes puedan cotizar desde que comienzan sus prácticas: "Yo deseo que mis estudiantes tengan las máximas coberturas sociales, pero si quieren hacer esto tienen que poner el dinero para que pueda ser así, o que se exima de pagar la cuota correspondiente pero que los alumnos conserven la cobertura.