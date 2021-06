El rector de la US rechaza el modelo de financiación de la Junta por ser "una falta de respeto"

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro Arroyo, ha manifestado en su informe al Claustro celebrado este jueves que, con fecha 8 de junio se aprobaron en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las bases del modelo de financiación para el sistema universitario público andaluz (2022/26). La ausencia de un modelo de financiación en los últimos años, sumado a circunstancias diversas -económicas, políticas y sociales- ha supuesto un deterioro progresivo de la financiación del sistema universitario, que además ha llevado a la US a una situación de dificultad extrema por los "duros recortes" sufridos desde 2019.

El documento aprobado por el Consejo de Gobierno, según Castro, no se atiene a la Ley Andaluza de Universidades, ya que no garantiza la sostenibilidad del sistema, puesto que con el 80% de la financiación total no se pagan los gastos de funcionamiento y los costes salariales de las universidades.

A juicio del rector, esta grave situación pone en peligro el desarrollo de las funciones atribuidas a la universidad en la Ley de Universidades: formación; investigación y transferencia; y fomento de la cultura. Una carencia que, en su opinión, dificultará que las universidades andaluzas cumplan con la calidad requerida el papel esencial en la formación de la sociedad del presente, pero sobre todo pondrá en peligro el que debieran jugar en la transformación social del futuro.

La Hispalense, en el ejercicio 2019, hubiera necesitado un 116% de la Financiación Básica Operativa recibida por la Junta de Andalucía para ese periodo para cubrir sus gastos salariales y de funcionamiento. Lo cual queda muy lejos del 80% anunciado, lo que implica que no podrán cubrirse el total de los gastos de funcionamiento y costes necesarios. "Es una falsedad, un engaño y un despropósito que así lo anuncie la Junta y los medios de comunicación se hagan eco de ello", asevera Castro.

Por otra parte, el rector considera que es "una falta de respeto y una falsedad" que se afirme que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) haya dado el visto bueno al modelo de financiación. "En dicho órgano se encuentran representadas todas las universidades andaluzas, sus consejos sociales, los estudiantes y otros agentes sociales. En dicho consejo el modelo recibió sólo 10 informes favorables de los 30 votos emitidos. Ninguna universidad pública respaldó el modelo y tampoco lo hicieron varios consejos sociales. Incluso un representante estudiantil del Partido Popular solicitó la retirada del documento", ha explicado Castro.

“No valorar al sistema universitario público andaluz, no cuidarlo y no defenderlo es criticable. Faltar a la verdad de los hechos ocurridos es lamentable. Dedicaré todas mis energías a defender un modelo de financiación que garantice la suficiencia financiera del sistema, desde la máxima lealtad y el máximo compromiso”, ha concluido el rector en su informe al Claustro.