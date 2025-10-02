El coste de la reforma del Paseo de la 0 se encarece un 10% en un año

El Paseo de Nuestra Señora de la O discurre entre los puentes del Cristo de la Expiración y el de Isabel II.

Una lenta tramitación que dispara los costes iniciales. La Gerencia de Urbanismo ha aprobado una nueva modificación del presupuesto para la reordenación del Paseo Nuestra Señora de la O que supone un aumento del 10% en un sólo año. De los 909.938 euros de 2025 a los 1.020.756 euros para 2026. Si miramos los datos del inicio de la tramitación del proyecto, la partida fue de 707.565 euros. Un coste que será asumido por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.

Itinerario turístico, más zonas de sombra, fomentar la celebración de actividades culturales como conciertos o representaciones teatrales, mejorar la accesibilidad peatonal y ciclista, conexión con el barrio resolviendo la falta de continuidad con la calle Betis, un nuevo espacio para la práctica deportiva y facilitar los accesos para la conservación de la ribera del Guadalquivir. Estos son los principales objetivos marcados para una reordenación del Paseo Nuestra Señora de la O que debe arrancar de una vez el año que viene.

En la documentación a la que tuvo acceso este periódico, los técnicos de Urbanismo señalan que “se trata de revitalizar el espacio y sus instalaciones para mejorar su habitabilidad y la calidad de vida de los ciudadanos del entorno más inmediato, favoreciendo el desarrollo de actividades culturales y de entretenimiento así como el uso y disfrute de un sector más amplio de la población y de sus visitantes”.

La reordenación resolverá la falta de continuidad con la calle Betis

Para ello, se propone actuar en el pavimento para posibilitar la accesibilidad universal; mejorar la iluminación, el mobiliario urbano y la vegetación existente y dotar a los espacios de señalética informativa y elementos de sombra; visibilizar y recualificar los accesos desde la calle Castilla y desde el Puente de Triana (posibilidad de conexión con Castillo de San Jorge y con el Mercado de Triana); crear un itinerario accesible que mejore la conectividad del Paseo de la O tanto con el nivel inferior como con el superior de la calle Betis; implantar usos culturales, turísticos y de ocio y esparcimiento; y la creación de un itinerario accesible.

Para dar respuesta a las reiteradas demandas de los vecinos y colectivos para incrementar la utilización de este paseo infrautilizado que discurre entre los puentes del Cristo de la Expiración y el de Isabel II, los técnicos de la Gerencia realizaron hace más de siete años un análisis de su estado, que tiene su origen en una adecuación para su uso peatonal con motivo de la Exposición Universal de 1992.

Algunos desperfectos en el pavimento de adoquín de granito. / José Ángel García

La actuación se centrará en el tramo del Paseo de la O comprendido entre la calle Párroco Pedro Ramos Lagares y el puente de Triana, conectando con el nivel inferior de Betis hasta el arranque que accede a la zona superior de la calle. Los trabajos afectarán a una superficie de 3.700 metros cuadrados. En el trecho que discurre por Betis (la zona más próxima a la lámina de agua), el carácter del recorrido a lo largo del río es discontinuo, con entrantes y salientes que hacen que el paseo no tenga una anchura constante, cómoda y segura para caminar al carecer de barandilla. Tampoco hay iluminación a este nivel. Resolverlo es una prioridad.

El proyecto contempla la instalación de toldos para reducir las altas temperaturas durante los meses de verano, la colocación de bancos individuales para el descanso de los peatones, señalítica en el suelo que fije un itinerario turístico y cultural, y mejorar la entrada a la plaza de abastos. El paseo ya cuenta con tres pantalanes de acceso a la dársena y algunos puestos de pesca de hormigón. Esta reordenación se encuentra en el avance del plan especial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que establecía entre las directrices para la redacción del planeamiento de protección, que se potenciara el paseo de ribera de la margen de Triana permitiendo la accesibilidad, el disfrute, el mantenimiento y la conservación de las orillas, y que se incrementara la utilización de las márgenes con un nivel de uso bajo.