Renfe inicia obras de mejora en los ascensores de la estación de Bellavista de Sevilla
Con un presupuesto de 108.957 (sin IVA), el objetivo es minimizar las averías de los equipos de elevación
El Cercanías C3 y el servicio de tren entre Sevilla y Extremadura se cortan un mes por obras en la línea Zafra-Los Rosales
Renfe ha iniciado hoy las obras de adecuación de castilletes de ascensores y otras actuaciones complementarias en la estación de Bellavista.
El objetivo de estos trabajos de adecuación de los castilletes de los ascensores, cuyo presupuesto asciende a 108.957,34 euros sin IVA, es minimizar las averías y consecuentes molestias al viajero ocasionadas por las altas temperaturas y humedades que afectan al correcto funcionamiento de los equipos de elevación.
La estación de Bellavista, integrada en las líneas C-1 (Lora del RíoSevilla-Santa Justa-Utrera-Lebrija) y C5 (Benacazón-Sevilla-Santa Justa-Dos Hermanas) es un punto estratégico para la movilidad metropolitana, al ofrecer también servicios de Media Distancia de la relación Sevilla-Cádiz. Se trata de una estación accesible, conectada con la red de autobuses urbanos e interurbanos y equipada con aparcabicis.
Estos trabajos se han realizado recientemente en las estaciones de Jardines de Hércules, Dos Hermanas, Los Rosales y Lora del Río, y próximamente se llevarán a cabo obras similares en Virgen del Rocío, San Jerónimo y La Rinconada.
Con esta actuación, Renfe refuerza su compromiso con la mejora continua de las estaciones de Cercanías, apostando por la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio.
