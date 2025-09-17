Renfe inicia obras de mejora en los ascensores de la estación de Bellavista de Sevilla

Renfe ha iniciado hoy las obras de adecuación de castilletes de ascensores y otras actuaciones complementarias en la estación de Bellavista.

El objetivo de estos trabajos de adecuación de los castilletes de los ascensores, cuyo presupuesto asciende a 108.957,34 euros sin IVA, es minimizar las averías y consecuentes molestias al viajero ocasionadas por las altas temperaturas y humedades que afectan al correcto funcionamiento de los equipos de elevación.

La estación de Bellavista, integrada en las líneas C-1 (Lora del RíoSevilla-Santa Justa-Utrera-Lebrija) y C5 (Benacazón-Sevilla-Santa Justa-Dos Hermanas) es un punto estratégico para la movilidad metropolitana, al ofrecer también servicios de Media Distancia de la relación Sevilla-Cádiz. Se trata de una estación accesible, conectada con la red de autobuses urbanos e interurbanos y equipada con aparcabicis.

Estos trabajos se han realizado recientemente en las estaciones de Jardines de Hércules, Dos Hermanas, Los Rosales y Lora del Río, y próximamente se llevarán a cabo obras similares en Virgen del Rocío, San Jerónimo y La Rinconada.

Con esta actuación, Renfe refuerza su compromiso con la mejora continua de las estaciones de Cercanías, apostando por la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio.