Renfe interrumpe el transporte de trenes en Sevilla, Huelva y Cádiz por condiciones climáticas adversas
La situación de alerta meteorológica obliga a suspender 8 servicios comerciales de Larga Distancia y 40 trenes de Media Distancia en los trayectos Sevilla–Cádiz–Huelva
Suspendida la circulación de trenes entre Huelva y Sevilla por la caída de la catenaria
Renfe ha interrumpido el servicio ferroviario en Andalucía occidental (Sevilla, Huelva y Cádiz) debido a la acumulación de agua en la infraestructura ferroviaria, provocada por el temporal de lluvias que afecta a la comunidad, informa la compañía en una nota enviada poco antes de las ocho de la tarde de este miércoles.
Como consecuencia de esta situación, la incidencia afecta a 8 servicios comerciales (de Larga Distancia) y a 40 trenes de Media Distancia, que han tenido que ser suspendidos temporalmente por motivos de seguridad. En concreto, se encuentra interrumpida la circulación ferroviaria en las siguientes relaciones:
Trenes de Media Distancia:
· Sevilla – Cádiz / Huelva
· Sevilla – Málaga
· Sevilla – Córdoba
· Huelva – Jabugo
Trenes de Larga Distancia: los trenes con destino Cádiz y Huelva finalizan su recorrido en Sevilla.
Cercanías de Sevilla: Servicio suspendido en todo el núcleo.
Renfe mantiene un seguimiento permanente de la evolución del temporal, en coordinación con Adif y las autoridades meteorológicas y de protección civil, con el objetivo de restablecer el servicio tan pronto como sea posible y siempre en condiciones de seguridad.
