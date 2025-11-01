Renfe restablece la circulación de trenes entre Cádiz y Sevilla tras los daños del temporal

Renfe ha informado este sábado de la reanudación del servicio de trenes de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla en ambos sentidos, después de que se completaran las labores de reparación de los daños ocasionados por el temporal que afectó a Andalucía el pasado miércoles.

Pese a la recuperación del servicio, la compañía ha advertido que durante los próximos días podrían registrarse retrasos puntuales, ya que la circulación se restablece de manera progresiva y con restricciones de velocidad en algunos tramos.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Renfe ha señalado que la normalización del tráfico ferroviario se está desarrollando con cautela para garantizar la seguridad de los viajeros y del personal. En este contexto, la compañía ha precisado que los servicios de la línea C-1 de Cercanías Sevilla "aún no se han normalizado" y que el tramo Jardines de Hércules-Lebrija "continúa interrumpido" debido a los daños en la infraestructura ocasionados por el temporal.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado en sus canales oficiales que la circulación entre ambas capitales andaluzas se encuentra habilitada con tracción eléctrica y condiciones restringidas. Asimismo, ha detallado que este sábado está previsto el envío de un tren de Media Distancia desde Sevilla a las 09:59 horas y otro de Larga Distancia a las 10:18 horas, ambos con tracción eléctrica.

Hasta la recuperación del servicio, los trenes de Media Distancia concluían su recorrido en Lebrija (Sevilla), donde se habilitó un dispositivo especial con un tren lanzadera y otros medios de transporte alternativos hasta Sevilla Santa Justa.

Asimismo, los trenes de Larga Distancia con origen o destino en Cádiz habían estado realizando parte del trayecto por carretera entre Cádiz y Sevilla, debido a la acumulación de agua y los desperfectos registrados en la infraestructura ferroviaria tras las intensas lluvias.