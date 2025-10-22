El pueblo más rico donde el paro es residual y el más pobre, el que tiene menos trabajadores: ¿de dónde procede la renta de los sevillanos?
El atlas de renta del INE revela un estancamiento de los salarios, mientras crecen las prestaciones
Los municipios de la sierra Norte son los que tienen más pensionistas y en los del Aljarafe el salario representa hasta el 70% de la renta
La renta per cápita nacional creció en 2023 hasta los 15.036 euros netos anuales, segun los datos del atlas de distribución de renta de los hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Todas las provincias andaluzas se situaron por debajo de la media estatal, con Sevilla a la cabeza: 12.964€ anuales frente a los 12.013€ del año anterior.
Por fuentes de ingresos, se mantiene la representatividad de los salarios (59,8%), mientras disminuye la incidencia de las pensiones en la renta de los sevillanos (20,5%). Casi tres de cada 100 euros en los hogares de la provincia provienen de prestaciones por desempleo (2,7%), mientras que crece la importancia de otros tipos de prestaciones (6,3%). Finalmente, el 10,7% de los ingresos corresponde a otras rentas del capital inmobiliario o actividades económicas. Pero ¿cuáles son los municipios más ricos y más pobres de Sevilla?
El Aljarafe, la comarca más rica de la provincia
El INE confirma la consolidación del Aljarafe como la zona con mayor renta de la provincia. En concreto, el municipio de Tomares es el más rico de Sevilla, con una renta media de 17.130€. Los salarios de sus habitantes representan el 65,2% de los ingresos, seguido de un 16,4% de pensiones y un 1,2% de prestaciones por desempleo, el valor más bajo de la provincia.
Le siguen a continuación Espartinas (15.835€) Mairena del Aljarafe (15.368€), Gines (14.996€) y, completando el top 5, Sevilla (14.996€). En la capital hispalense, el 58,2% de la renta de la población proviene de los salarios, un 21,7% de pensiones y un 12,9% de los alquileres y beneficios empresariales.
El Palmar de Troya, el pueblo más pobre de Sevilla
En la parte más baja de la estadística, se encuentran municipios como Marinaleda (9.437€ netos anuales), Badolatosa (9.276€), Pruna (9.113€), Isla Mayor (9.111€) o El Palmar de Troya, que se erige como el municipio más pobre de la provincia (8.666€). El 11,8% de la renta de Marinaleda y Pruna proviene de prestaciones por desempleo, mientras que en este último municipio el salario representa solo un 38,6% de los ingresos de sus habitantes, frente a Castilleja de Guzmán, donde suponen el 72,1%.
Los pueblos con mayor porcentaje de pensionistas son El Madroño (40%) o Pruna (31,8%), seguido de la mayoría de los pueblos de la sierra Norte. Al contrario, en pueblos del área metropolitana como Bormujos apenas representan un 11,4% de la renta.
Finalmente, Herrera (15,6%), Valencina de la Concepción (14,6%) y Castilleja del Campo (14,4%) son los pueblos con mayor porcentaje de rentas procedentes del capital inmobiliario y actividades económicas. En contraste, Aznalcóllar (5,1%) y Villanueva del Río y Minas (4,1%) son los pueblos con menor porcentaje de rentistas.
Listado de municipios de Sevilla por renta per cápita
- Tomares: 17.130*
- Espartinas: 15.835
- Mairena del Aljarafe: 15.368
- Gines: 14.996
- Sevilla: 14.979
- Valencina de la Concepción: 14.933
- Castilleja de Guzmán: 14.753
- Bormujos: 14.536
- Palomares del Río: 14.480
- Gelves: 14.260
- Salteras: 13.565
- Dos Hermanas: 13.362
- El Madroño: 12.975
- Bollullos de la Mitación: 12.800
- Castilleja de la Cuesta: 12.561
- Alcalá de Guadaíra: 12.375
- Almensilla: 12.300
- Gerena: 12.197
- Castilleja del Campo: 12.114
- Lora de Estepa: 11.999
- Camas: 11.939
- Mairena del Alcor: 11.939
- El Ronquillo: 11.812
- El Castillo de las Guardas: 11.775
- La Rinconada: 11.764
- Carmona: 11.742
- Gilena: 11.582
- Huévar del Aljarafe: 11.555
- Umbrete: 11.535
- El Garrobo: 11.512
- Guillena: 11.487
- Sanlúcar la Mayor: 11.481
- Coripe: 11.431
- Utrera: 11.396
- Santiponce: 11.380
- Almadén de la Plata: 11.341
- Morón de la Frontera: 11.332
- Estep: 11.276
- Écija: 11.267
- Carrión de los Céspedes: 11.259
- Cazalla de la Sierra: 11.255
- Marchena: 11.248
- El Pedroso: 11.214
- San Juan de Aznalfarache: 11.199
- Osuna: 11.165
- Alcalá del Río: 11.150
- Herrera: 11.135
- Villanueva del Ariscal: 11.062
- Arahal: 11.049
- La Algaba: 11.043
- El Viso del Alcor: 11.034
- La Roda de Andalucía: 11.021
- Fuentes de Andalucía: 11.006
- La Luisiana: 10.989
- Cañada Rosal: 10.837
- Lebrija: 10.743
- Aznalcóllar: 10.739
- Tocina: 10.735
- Lora del Río: 10.713
- Los Corrales: 10.671
- Pedrera: 10.670
- Constantina: 10.668
- El Rubio: 10.653
- El Coronil: 10.647
- Aznalcázar: 10.641
- Coria del Río: 10.617
- Castilblanco de los Arroyos: 10.616
- Paradas: 10.613
- La Navas de la Concepción: 10.598
- Benacazón: 10.593
- San Nicolás del Puerto: 10.565
- Peñaflor: 10.560
- Olivares: 10.514
- Brenes: 10.507
- La Puebla del Río: 10.485
- La Puebla de Cazalla: 10.463
- Aguadulce: 10.402
- El Real de la Jara: 10.389
- Guadalcanal: 10.318
- Albaida del Aljarafe: 10.312
- Algámitas: 10.298
- Alanís: 10.288
- Cantillana: 10.270
- La Puebla de los Infantes: 10.236
- El Saucejo: 10.225
- Casariche: 10.199
- Villanueva del Río y Minas: 10.197
- Pilas: 10.181
- Los Molares: 10.129
- Lantejuela: 10.118
- Martín de la Jara: 10.077
- Villaverde del Río: 10.075
- La Campana: 10.059
- Los Palacios y Villafranca: 9.986
- Alcolea del Río: 9.971
- Montellano: 9.917
- Burguillos: 9.901
- Las Cabezas de San Juan: 9.825
- Villamanrique de la Condesa: 9.810
- Villanueva de San Juan: 9.719
- El Cuervo de Sevilla: 9.614
- Marinaleda: 9.437
- Badolatosa: 9.276
- Pruna: 9.113
- Isla Mayor: 9.111
- El Palmar de Troya: 8.688
* En euros netos.
