El pueblo más rico donde el paro es residual y el más pobre, el que tiene menos trabajadores: ¿de dónde procede la renta de los sevillanos?

La renta per cápita nacional creció en 2023 hasta los 15.036 euros netos anuales, segun los datos del atlas de distribución de renta de los hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Todas las provincias andaluzas se situaron por debajo de la media estatal, con Sevilla a la cabeza: 12.964€ anuales frente a los 12.013€ del año anterior.

Por fuentes de ingresos, se mantiene la representatividad de los salarios (59,8%), mientras disminuye la incidencia de las pensiones en la renta de los sevillanos (20,5%). Casi tres de cada 100 euros en los hogares de la provincia provienen de prestaciones por desempleo (2,7%), mientras que crece la importancia de otros tipos de prestaciones (6,3%). Finalmente, el 10,7% de los ingresos corresponde a otras rentas del capital inmobiliario o actividades económicas. Pero ¿cuáles son los municipios más ricos y más pobres de Sevilla?

El Aljarafe, la comarca más rica de la provincia

El INE confirma la consolidación del Aljarafe como la zona con mayor renta de la provincia. En concreto, el municipio de Tomares es el más rico de Sevilla, con una renta media de 17.130€. Los salarios de sus habitantes representan el 65,2% de los ingresos, seguido de un 16,4% de pensiones y un 1,2% de prestaciones por desempleo, el valor más bajo de la provincia.

Le siguen a continuación Espartinas (15.835€) Mairena del Aljarafe (15.368€), Gines (14.996€) y, completando el top 5, Sevilla (14.996€). En la capital hispalense, el 58,2% de la renta de la población proviene de los salarios, un 21,7% de pensiones y un 12,9% de los alquileres y beneficios empresariales.

El Palmar de Troya, el pueblo más pobre de Sevilla

En la parte más baja de la estadística, se encuentran municipios como Marinaleda (9.437€ netos anuales), Badolatosa (9.276€), Pruna (9.113€), Isla Mayor (9.111€) o El Palmar de Troya, que se erige como el municipio más pobre de la provincia (8.666€). El 11,8% de la renta de Marinaleda y Pruna proviene de prestaciones por desempleo, mientras que en este último municipio el salario representa solo un 38,6% de los ingresos de sus habitantes, frente a Castilleja de Guzmán, donde suponen el 72,1%.

Los pueblos con mayor porcentaje de pensionistas son El Madroño (40%) o Pruna (31,8%), seguido de la mayoría de los pueblos de la sierra Norte. Al contrario, en pueblos del área metropolitana como Bormujos apenas representan un 11,4% de la renta.

Finalmente, Herrera (15,6%), Valencina de la Concepción (14,6%) y Castilleja del Campo (14,4%) son los pueblos con mayor porcentaje de rentas procedentes del capital inmobiliario y actividades económicas. En contraste, Aznalcóllar (5,1%) y Villanueva del Río y Minas (4,1%) son los pueblos con menor porcentaje de rentistas.

Listado de municipios de Sevilla por renta per cápita

Tomares: 17.130*

Espartinas: 15.835

Mairena del Aljarafe: 15.368

Gines: 14.996

Sevilla: 14.979

Valencina de la Concepción: 14.933

Castilleja de Guzmán: 14.753

Bormujos: 14.536

Palomares del Río: 14.480

Gelves: 14.260

Salteras: 13.565

Dos Hermanas: 13.362

El Madroño: 12.975

Bollullos de la Mitación: 12.800

Castilleja de la Cuesta: 12.561

Alcalá de Guadaíra: 12.375

Almensilla: 12.300

Gerena: 12.197

Castilleja del Campo: 12.114

Lora de Estepa: 11.999

Camas: 11.939

Mairena del Alcor: 11.939

El Ronquillo: 11.812

El Castillo de las Guardas: 11.775

La Rinconada: 11.764

Carmona: 11.742

Gilena: 11.582

Huévar del Aljarafe: 11.555

Umbrete: 11.535

El Garrobo: 11.512

Guillena: 11.487

Sanlúcar la Mayor: 11.481

Coripe: 11.431

Utrera: 11.396

Santiponce: 11.380

Almadén de la Plata: 11.341

Morón de la Frontera: 11.332

Estep: 11.276

Écija: 11.267

Carrión de los Céspedes: 11.259

Cazalla de la Sierra: 11.255

Marchena: 11.248

El Pedroso: 11.214

San Juan de Aznalfarache: 11.199

Osuna: 11.165

Alcalá del Río: 11.150

Herrera: 11.135

Villanueva del Ariscal: 11.062

Arahal: 11.049

La Algaba: 11.043

El Viso del Alcor: 11.034

La Roda de Andalucía: 11.021

Fuentes de Andalucía: 11.006

La Luisiana: 10.989

Cañada Rosal: 10.837

Lebrija: 10.743

Aznalcóllar: 10.739

Tocina: 10.735

Lora del Río: 10.713

Los Corrales: 10.671

Pedrera: 10.670

Constantina: 10.668

El Rubio: 10.653

El Coronil: 10.647

Aznalcázar: 10.641

Coria del Río: 10.617

Castilblanco de los Arroyos: 10.616

Paradas: 10.613

La Navas de la Concepción: 10.598

Benacazón: 10.593

San Nicolás del Puerto: 10.565

Peñaflor: 10.560

Olivares: 10.514

Brenes: 10.507

La Puebla del Río: 10.485

La Puebla de Cazalla: 10.463

Aguadulce: 10.402

El Real de la Jara: 10.389

Guadalcanal: 10.318

Albaida del Aljarafe: 10.312

Algámitas: 10.298

Alanís: 10.288

Cantillana: 10.270

La Puebla de los Infantes: 10.236

El Saucejo: 10.225

Casariche: 10.199

Villanueva del Río y Minas: 10.197

Pilas: 10.181

Los Molares: 10.129

Lantejuela: 10.118

Martín de la Jara: 10.077

Villaverde del Río: 10.075

La Campana: 10.059

Los Palacios y Villafranca: 9.986

Alcolea del Río: 9.971

Montellano: 9.917

Burguillos: 9.901

Las Cabezas de San Juan: 9.825

Villamanrique de la Condesa: 9.810

Villanueva de San Juan: 9.719

El Cuervo de Sevilla: 9.614

Marinaleda: 9.437

Badolatosa: 9.276

Pruna: 9.113

Isla Mayor: 9.111

El Palmar de Troya: 8.688

* En euros netos.