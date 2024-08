La reorganización de la Policía Local de Sevilla sigue en 'stand-by'

La reorganización de la Policía Local de Sevilla sigue en espera y no hay avances por muchas reuniones que el Ayuntamiento celebre con los representantes sindicales de los agentes. El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, se limita a pedir paciencia y tiempo, pero se echa en falta que explique de una vez cómo pretende crear más de 800 plazas para la Policía Local en los tres años de mandato que queda. Este refuerzo es a día de hoy materialmente imposible de conseguir. En la reunión que el gobierno local mantuvo ayer con varios sindicatos, ningún representante de la Jefatura de la Policía Local acudió a defender la propuesta de RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que quiere aprobar el Ayuntamiento.

Esta propuesta, diseñada en febrero y sin ningún avance significativo desde entonces, contempla una plantilla de 2.070 agentes, lo que implicaría un refuerzo de más de 800 funcionarios sobre la dotación actual, que es de 1.259 efectivos. En el mismo documento creado por el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, se define este proyecto como "ambicioso" y se detalla que es de futuro y "requerirá el transcurrir de un periodo temporal amplio, pero deja las bases para una futura Policía Local acorde con las circunstancias de la ciudad". Sindicatos como CSIF, muy críticos con esta propuesta, creen que se trata más de un deseo, "de una carta a los Reyes Magos", que de un planteamiento viable. Ya es significativo que ni el propio jefe ni ninguno de sus subordinados acuda a defender su proyecto.

Una de las principales novedades del plan es la estructura en cuatro grandes bloques: Jefatura, área de gestión, área centralizada y área de barrios. "La actual dotación de policías destinados en los distritos es claramente insuficiente, si pretendemos que sean la base del despliegue policial en los barrios de Sevilla. La descentralización de los servicios siempre debe ser la manera óptima de prestarlos, pero sin perder de vista sus inconvenientes, sobre todo por el número limitado de efectivos", apunta el documento, al que ha tenido acceso este periódico. Aunque la ciudad cuente con 11 distritos, la Policía sólo tiene 9. Cada uno de ellos debería tener, según este plan ambicioso e irrealizable a día de hoy, un inspector, tres subinspectores, diez oficiales y 210 policías. Las unidades de barrios estarían bajo el mando de un intendente principal y tres intendentes.

El turno de noche es uno de los más afectados por las carencias de personal, que el jefe de la Policía Local quiere ampliar hasta alcanzar los 124 agentes. En la actual RPT hay 61, y no están cubiertas todas las plazas. Esta unidad también haría funciones de investigación de los accidentes de tráfico que ocurran durante la noche y contarían con un grupo dedicado exclusivamente a controlar las actividades de ocio nocturno.

La unidad que investiga los accidentes de tráfico, la OGA, se integraría en una nueva unidad de policía judicial y tendría un subgrupo especializado en accidentes muy graves. También se contempla la reorganización de la Unidad Turístico, que se dividiría en tres subgrupos: uno que harías las funciones actuales (el Grupo Giralda), otro para inspeccionar las actividades relacionadas con el turismo y otra de asuistencia a turistas en las zonas monumentales. Igualmente, se crearían nuevas unidades, como la de vigilancia telemática y la de drones.

Desde que se hizo esta propuesta en febrero, el Ayuntamiento de Sevilla no ha dado ni un paso más para avanzar en esta idea. Los policías locales amenazaron durante el mes de julio con no hacer más servicios extraordinarios, ya que aún no habían cobrado una serie de cantidades adeudadas de la Navidad y las fiestas primaverales. Hay que tener en cuenta que el día 21 de agosto finaliza una etapa de la Vuelta Ciclista a España en la capital andaluza, lo que supone una gran cantidad de servicios para garantizar los cortes de calles al paso de la carrera. El gobierno intentó desactivar estas medidas de presión en una reunión que mantuvo con los principales sindicatos a final de mes. Mientras que organizaciones como el Sppme valoraron el buen camino de las negociaciones y el intento de mejora y modernización del cuerpo, otros como CSIF ya han anunciado que mantendrán sus reivindicaciones y que indicarán a sus afiliados que no hagan servicios extraordinarios.

En el encuentro de ayer, se recepcionó la propuesta de CSIF de la unidad de intervención y se decidió que la siguiente reunión debe ser monográfica sobre la RPT. El gobierno se negó por el momento a tratar el reglamento propuesto por CSIF, SPLS y UPOL, ya que pretende sacar primero el reglamento general de funcionarios y el de la Policía Local sería un anexo a éste. El delegado pidió confianza y paciencia a los representantes de los agentes y les insistió en que este asunto "lleva tiempo". Los sindicalistas le trasladaron que han dejado pasar varios meses, pues la propuesta de RPT se conoce desde febrero y a ellos no se les trasladó hasta la semana pasada. "Le hemos trasladado el malestar de la plantilla y que los problemas son numerosos y cada vez van a más. Nos han pedido propuestas y paciencia y eso le hemos dado, pero todo tiene un límite", expuso uno de los delegados del CSIF que estuvo en el encuentro.